Κοινωνία

Ρέντης - Τραυματισμός αστυνομικού: Συνελήφθη ο δράστης

Πώς κατάφερε η ΕΛΑΣ να ταυτοποιήσει τον 18χρονο δράστη και να αποσπάσει την ομολογία του.

Στη σύλληψη του δράστη για την δολοφονική επίθεση στον αστυνομικό στα επεισόδια στου Ρέντη έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το Λιγκ Καπ, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι πέταξε την φωτοβολίδα τραυματίζοντας βαρύτατα τον αστυνομικός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νεαρός είναι οργανωμένος οπαδός και έχει πει στους αστυνομικούς ότι την φωτοβολίδα με την οποία σημάδεψε τον αστυνομικό του την έδωσε άλλο άτομο, ενώ περιέγραψε αναλυτικά στην ομολογία του όλα όσα διαδραματίστηκαν με τον αστυνομικό να πέφτει αιμόφυρτος μπροστά στα μάτια του.

