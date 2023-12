Αθλητικά

Ρέντης - Οπαδός: Δεν άφηναν να βγούμε από το γήπεδο, ανοίξαμε πόρτα για να πάρουμε αέρα (βίντεο)

«Η επίθεση αυτή δεν πρέπει και δεν θα μείνει ατιμώρητη, είναι ζήτημα νομιμότητας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου σε δηλώσεις του για τη «δολοφονική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον αστυνομικού.

Σε μαζικές προσαγωγές οπαδών που βρίσκονταν στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», όπου τραυματίστηκε σοβαρά αστυνομικός το βράδυ της Πέμπτης εξαιτίας ρίψη φωτοβολίδας, προχώρησε η Αστυνομία. Ο 31χρονος, στέλεχος των ΜΑΤ, χειρουργήθηκε και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, κατά πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί πάνω από 420 άνθρωποι, που έχουν μεταφερθεί στο Αλλοδαπών, στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να βρεθεί ο δράστης.

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «αυτή τη στιγμή η έννοια μας είναι στην υγεία του τραυματία αστυνομικού» και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους γιατρούς για τις προσπάθειες τους να τον κρατήσουν στην ζωή.

Στο «Καλημέρα Ελλάδα μίλησαν άνθρωποι που προσήχθησαν μετά τα χθεσινά επεισόδια. Μητέρα παιδιού που μεταφέρθηκε στο μεταγωγών είπε πως «εμένα το παιδί μου ήταν μέσα και μας είπε ότι έγινα επεισόδια , έβγαιναν καπνοί και δεν τους άφηναν να βγουνε έξω»

Ένας δικηγόρος που και αυτός βρέθηκε μέσα στο γήπεδο χθες το βράδυ δήλωσε πως «έδειξα την επαγγελματική μου ταυτότητα και έτσι με άφησαν να φύγω. Έχει παραβιαστεί ο μισός ποινικός κώδικας με όλα αυτά που έγιναν»

Τέλος, μία νεαρή οπαδός που βρέθηκε στο γήπεδο με παρεά φίλων της είπε πως «δεν μας άφηναν να βγούμε έξω. Είδαμε κάποια άτομα να μπαίνουν μέσα και να πετούν δακρυγόνα. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα και ανοίξαμε μία πόρτα για να μπει αέρας...»

