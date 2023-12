Πολιτική

Τάσεις MRB: Ανατροπές στην αντιπολίτευση - Τα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα σύμφωνα με την έρευνα. Η "μάχη" για το δεύτερο κόμμα και η "Νέα Αριστερά".

Πανελλαδική έρευνα σε 2.000 πολίτες με δικαίωμα ψήφου, με μικτή μέθοδο συλλογής συνεντεύξεων (προσωπικές συνεντεύξεις Face to Face και CAWI συνεντεύξεις) που καταγράφει την πολιτική κατάσταση της χώρας έως και την 6 η Δεκεμβρίου 2023 (χρόνος διεξαγωγής 27/11 έως 6/12/2023), πραγματοποίησε η MRB.

Όπως φαίνεται από τις τάσεις, υπάρχει ξεκάθαρο προβάδισμα της ΝΔ, σταθεροποίηση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση ενώ "χαμηλό" ποσοστό έχει η νεοσύστατη, "Νέα Αριστερά".

Αναλυτικά, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 32,5 % με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί με 12,2 %. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 10,9 %, το ΚΚΕ 8,1 %, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5 %, η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,3 %, οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 3 %, η ΝΙΚΗ 2,7 % το ΜέΡΑ25 2,2 %, και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2,1%. "Άλλο Κόμμα" επέλεξε το 1,7 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της "Αδιευκρίνιστης Ψήφου" είναι στο 16,3 %. Το ποσοστό της "Αδιευκρίνιστης Ψήφου" αναλύεται ως εξής: "Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ" 11,1 % και "Λευκό-Άκυρο-Αποχή" 5.2 %.

Στην παράσταση νίκης, προηγείται με 63,3 % η ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνει ποσοστό 8 %. Ο ΣΥΡΙΖΑ 5,5 %, το ΚΚΕ 2,2 %, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2 %, οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1,4 %, η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 %. Η επιλογή "Κανένα κόμμα" καταγράφει ποσοστό 9,6 %. Η επιλογή "Άλλο κόμμα" 1,6 % και "Δεν ξέρω/Δεν απαντώ" ποσοστό 5,4 %.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Στέφανος Κασσελάκης.

Οι πολίτες θεωρούν ότι τα 3 σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι: Πληθωρισμός/ακρίβεια με 61,5 %, υγεία/περίθαλψη με 43,1 % και ανεργία με 29,3 %.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα:

