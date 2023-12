Οικονομία

Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Σε λειτουργία τίθεται και πάλι η σιδηροδρομική σύνδεση της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη.

Επανέρχονται από το ερχόμενο Σάββατο 16 Δεκεμβρίου,τα σιδηροδρομικά επιβατικά δρομολόγια στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη-Αθήνα, κατόπιν αποκατάστασης γραμμής και εξασφάλισης κυκλοφορίας από τον Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με μειωμένη ταχύτητα σε ορισμένα σημεία του δικτύου με συνολικό χρόνο διαδρομής τις 4 ώρες και 53 λεπτά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train θα εκτελούνται τα δρομολόγια:

Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη:

Αμαξοστοιχία IC50, με ώρα αναχώρησης στις 07:58

Αμαξοστοιχία IC52, με ώρα αναχώρησης στις 10:58

Αμαξοστοιχία IC54, με ώρα αναχώρησης στις 14:58

Αμαξοστοιχία IC56, με ώρα αναχώρησης στις 17:58

Από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα:

Αμαξοστοιχία IC51, με ώρα αναχώρησης στις 07:04

Αμαξοστοιχία IC53, με ώρα αναχώρησης στις 10:04

Αμαξοστοιχία IC55, με ώρα αναχώρησης στις 14:04

Αμαξοστοιχία IC57, με ώρα αναχώρησης στις 17:10

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνετε στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

