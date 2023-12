Κοινωνία

Βοτανικός: Νεκρός μετά από φωτιά σε αποθήκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στον Βοτανικό. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε φλεγόμενη αποθήκη.

-

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άντρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε υπαίθρια αποθήκη στην οδό Αγίας Άννας στον Βοτανικό.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο νεκρός άντρας ήταν περίπου 40 ετών και πιθανόν αλλοδαπός.

Η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 19:15 και στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνες για τα αίτια της φωτιάς, που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο, επί της οδού Αγ. Άννης, στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 13, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 14 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός - Πέμπτη: βροχές, ισχυροί νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 186 σημεία