Ισοβίτης σκότωσε συγκρατούμενό του σε φυλακές υψίστης ασφαλείας - Του έκαναν... ντελίβερι το όπλο με drone!

Φήμες για ταραχές σε όλες τις φυλακές της Αλβανίας, όπου κρατούνται πολλά από τα μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος

Σκηνές βγαλμένες από σενάρια κινηματογραφικής αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν τις φυλακές ύψιστης ασφαλείας στο Πεκίνι της κεντρικής Αλβανίας όταν 28χρονος ισοβίτης δολοφόνησε άλλον συγκρατούμενο του και τραυμάτισε έναν ακόμα με πιστόλι που πιστεύεται ότι έφτασε στα χέρια του «εξ ουρανού» με ντρόουν!

Το θύμα εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για δολοφονία, πυρπόληση και εξαφάνιση του πτώματος μέλους οικογένειας με την οποία βρισκόταν σε βεντέτα από το 2012, αλλά και δυο Τσέχων τουριστών με κίνητρο την ληστεία.

Δεκατρία διοικητικά στελέχη των φυλακών στο Πεκίνι συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές.

Στη χώρα έχει σημάνει συναγερμός καθώς κυκλοφόρησαν φήμες για ταραχές σε όλες τις φυλακές της χώρας όπου τελευταία κρατούνται πολλά από τα μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος.

