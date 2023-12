Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Θα γιορτάσει τα γενέθλια του με εκατοντάδες παιδιά

Μαζί με τους μικρούς του φίλους θα παρακολουθήσει ένα σύντομο θέαμα με καλλιτέχνες του τσίρκου και θα δοκιμάσει γλυκά και τούρτα γενεθλίων.

Ο πάπας Φραγκίσκος γιορτάζει σήμερα τα 87α γενέθλιά του. Ο ποντίφικας, όπως διαρρέει, δεν πρόκειται να γιορτάσει με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, εκτός από μια συνάντηση στην οποία συμμετέχει με μεγάλη ευχαρίστηση: στις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 11 ώρα Ελλάδος), ο Αργεντινός πάπας θα συναντήσει πάνω από 450 παιδιά και τις οικογένειές τους, στις οποίες η ειδική εθελοντική υπηρεσία του Βατικανού προσφέρει δωρεάν υγειονομική φροντίδα.

Μαζί τους θα παρακολουθήσει ένα σύντομο θέαμα με καλλιτέχνες του τσίρκου και θα δοκιμάσει γλυκά και τούρτα γενεθλίων.

Δύο ώρες αργότερα, ο ποντίφικας - όπως κάθε Κυριακή - θα ευλογήσει τους συγκεντρωμένους πιστούς στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου και εκείνοι αναμένεται να του ευχηθούν με ενθουσιασμό «χρόνια πολλά».

Μεταξύ εκείνων που θα ευχηθούν στον πάπα Φραγκίσκο είναι ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, η Συνέλευση Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας και χιλιάδες πολίτες απ' όλον τον κόσμο.

