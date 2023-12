Πολιτισμός

Ροζ σημαία – Γεωργία Λαλέ στον ΑΝΤ1: Το έργο μου παρερμηνεύτηκε

Η εικαστικός της οποίας το έργο «κατέβηκε» από το προξενείο της Ελλάδας στο Μανχάταν, με εντολή Γεραπετρίτη, μίλησε στον ΑΝΤ1.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Για «παρερμήνευση του έργου της» έκανε λόγο η καλλιτέχνιδα Γεωργία Λαλέ μετά την απόφαση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη να αποσυρθεί η ροζ ελληνική σημαία από έκθεση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Με δήλωση της στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Λυπάμαι που παρερμηνεύτηκε το έργο μου:Τα θύματα γυναικοκτονίας και ενδοοικογενειακής βίας είναι ήρωες στον αγώνα για το δικαίωμα στην ζωή και την ελευθερία στην Ελλάδα και παγκοσμίως».

Η ροζ ελληνική σημαία είναι μέρoς έκθεσης της Γεωργίας Λαλέ που φιλοξενείται στο προξενείο και όπως αναφέρει η δημιουργός, θέλει να τονίσει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και των εγκλημάτων κατά των γυναικών. Η καλλιτέχνιδα, με αυτό το έργο, επιχειρεί να ευαισθητοποίησει το κοινό μέσω της χειροποίητης σημαίας της που υφάνθηκε από σεντόνια που της δώρισαν κακοποιημένες γυναίκες. «Το έργο τέχνης δημιουργείται από σεντόνια, δωρεά γυναικών που ζουν στην Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες έχουν φαινομενικά λίγα κοινά πράγματα, αλλά όλες έχουν ξαπλώσει σε αυτά τα σεντόνια απελπισμένες και φοβισμένες» αναφέρει η περιγραφή της έκθεσης.

H ελληνική ροζ σημαία προκάλεσε αρχικά την αντίδραση του εκδότη του Εθνικού Κήρυκα, Aντώνη Διαματάρη ο οποίος με σχόλιο του στηλίτευσε την ενέργεια του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου να διοργανώσει την έκθεση και να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο έκθεμα στο χώρο του προξενείου στο Μανχάταν. Το σχόλιο του ήταν το εξής :

«Ο σημερινός γενικός πρόξενος φαίνεται να έχει μια μεγαλύτερη έφεση στην φιλοξενία εκθέσεων στους χώρους του Προξενείου, από ό,τι συνήθως έχουν οι γενικοί πρόξενοι. Χωρίς κατ’ ανάγκη αυτό να είναι αρνητικό. Ωστόσο, η βασική αποστολή του γενικού προξένου δεν είναι βέβαια οι εκθέσεις έργων τέχνης, αλλά η εξυπηρέτηση της Ομογένειας που, δυστυχώς, όλο και περισσότερο χωλαίνει, όπως αποδεικνύεται από τα παράπονα που δεχόμαστε. Τις τελευταίες μέρες έχουμε δεχτεί διαμαρτυρίες από αναγνώστες μας για μια έκθεση που θα γίνει εντός των ημερών στο Προξενείο και που προσβάλει την ελληνική σημαία. Μεταξύ των άλλων είναι βαμμένη ροζ. Καλή και χρυσή η τέχνη, αλλά με ορισμένα εθνικά σύμβολα δεν παίζεις. Πώς να το κάνουμε. ’Η τουλάχιστον δεν παίζεις στο κτίριο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας με το θέμα της σημαίας μας .Απορώ πώς του ξέφυγε αυτό του γενικού προξένου», κατέληγε το σχόλιο του κ.Διαματάρη.

Κατόπιν την σκυτάλη πήρε ο επικεφαλής του κόμματος «ΝΙΚΗ» Δημήτρης Νατσιός ο οποίος έφερε το θέμα στη Βουλή απ’ όπου έκανε λόγο για «κουρέλι». Χαρακτηριστικά, ο κ.Νατσιός τόνισε ότι «στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο παρουσιάστηκε χθες αυτό το κυριολεκτικά κουρέλι ως σημαία μας! Το μόνο χρώμα που δέχεται η γαλανόλευκη, είναι το κόκκινο από το αίμα των ηρώων μας!».

Η Γεωργία Λαλέ είναι μια εικαστική και περφόρμανς καλλιτέχνης από την Αθήνα που εδρεύει τώρα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, δέχθηκε την απόφαση με αμηχανία και προτίμησε μια λιτή δήλωση μέχρι να της ανακοινωθεί και επίσημα ότι αποσύρεται το έκθεμα. Σε μια συνέντευξη στο παρελθόν έχει δηλώσει για την δουλειά της: «Πιστεύω ότι κάθε έργο τέχνης που δημιουργείται είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό γιατί είμαστε κοινωνικά όντα και ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την αντανάκλαση της εποχής μας».

Η απόφαση Γεραπετρίτη, για την απόσυρση της ροζ σημαίας από το προξενείο, έχει ξεσηκώσει θύελλα συμπαράστασης στα κοινωνικά δίκτυα στο χώρο της ομογένειας. Αρκετοί ομογενείς πόσταραν την ελληνική ρόζ σημαία στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Facebook ασκώντας έντονη κριτική για την απόφαση του υπουργείου Εξωτερικών κάνοντας μέχρι και λόγο ότι οι εσωτερικές διπλωματικές έριδες που είχαν μοχλό συγκεκριμένα μηντιακά κανάλια οδήγησαν το έκθεμα στο μάτι του κυκλώνα μιας αντιπαράθεσης συμφερόντων στο χώρο της ομογένειας.

Η Γεωργία Λαλέ μεγάλωσε στην Αθήνα σε μια καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρας της, Χάρης Λαλές, είναι γλύπτης και χαράκτης που έχει δημιουργήσει πολλά μνημεία στην πρωτεύουσα και τα αδέρφια της, Κώστας και Πέτρος, είναι επίσης καλλιτέχνες. Αφού σπούδασε γλυπτική στην Αθήνα το 2013, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να συνεχίσει τις σπουδές στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών μέσω υποτροφίας από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Από τότε που ζεί στη Νέα Υόρκη, η Λαλέ έχει συμμετάσχει στο A.I.R. Μπιενάλε (2023), φεστιβάλ Art in Odd (AiOP) (2022) και στην Διεθνή Εβδομάδα Τέχνης της Βενετίας στην Ιταλία (2022). Έχει εκθέσει τα έργα της στο Smack Mellon και στο Border Project Space και έχει προσκληθεί να μιλήσει για τη δουλειά της στο MoMA Archives και στο Πανεπιστήμιο Yale. Η Λαλέ ήταν μέλος του TransBorder Art TV Residency στο Governors Island τον περασμένο Οκτώβριο και ήταν η πρώτη καλλιτέχνης που εκθέτει τη δουλειά της στο Ελληνικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη για το Carte Blanche Project, μια νέα σειρά διμηνιαίων εκθέσεων τέχνης που παρουσιάζει έργο Ελλήνων καλλιτεχνών που ζουν στη Νέα Υόρκη.

