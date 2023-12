Πολιτισμός

Ο ΕΕΣ στηρίζει τους άστεγους ενόψει Εορτών

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενισχύει τους αστέγους της Αθήνας ενόψει των εορτών

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά σε συνανθρώπους μας που διαβιούν στο δρόμο υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023, από τις 10:00’ έως τις 13:30’, δράσεις ενεργητικής προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων που διαβιούν στις περιοχές του Θησείου, του Ευαγγελισμού της Πλατείας Κλαυθμώνος, καθώς και στην περιοχή περιμετρικά των οδών Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας και Αθηνάς, σημεία στα οποία, κατόπιν χαρτογράφησης, έχει διαπιστωθεί αυξημένη συγκέντρωση άστεγου πληθυσμού. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με την ανάπτυξη κλιμακίων (στατικού και εποχούμενων), τα οποία θα στελεχώνονται από επαγγελματικό προσωπικό & εθελοντικό δυναμικό του ΕΕΣ.

Οι δράσεις θα υποστηριχθούν από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές και των τριών (3) Σωμάτων του ΕΕΣ (Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών).

και θα παρασχεθούν: ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της διάθεσης υλικού ενίσχυσης (είδη βασικής διατροφής, ατομικής υγιεινής, μέσα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, εμφιαλωμένο νερό κλπ.), ενημέρωση για τους διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας, Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας σε άτομα που αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

Εκτιμάται πως θα ωφεληθούν συνολικά 160 άτομα, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα επαναληφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και ιδιαίτερα τις ημέρες κατά τις οποίες θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ψύχους.

