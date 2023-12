Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Προφυλακίστηκε ο συνεργός

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες ειναι ο 33χρονος συνοδηγός του τζιπ, που βρισκόταν μαζί με τον σεσημασμένο που έριξε τους πυροβολισμούς.

Προφυλακίστηκε ο 33χρονος συνοδηγός του τζιπ, που ενεπλάκη στο αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Γκάζι το περασμένο Σάββατο που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τρεις Κρητικοί.

Ο κατηγορούμενος για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, ήταν συνεπιβάτης του τζιπ ο οδηγός του οποίου έβαλλε κατά των τριών φίλων από την Κρήτη με τον έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και καταζητείται.

Ο 33χρονος αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται και έχει υποστηρίξει πως δεν γνώριζε καν πως ο καταζητούμενος φίλος του είχε μαζί του όπλο. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, είναι σοκαρισμένος από το αιματηρό περιστατικό και την επίθεση του οδηγού του τζιπ κατά της παρέας ενώ τονίζει πως ο ίδιος το μόνο που έκανε ήταν να χαστουκίσει το ένα από τα θύματα όταν εκείνος τον έφτυσε. Αμέσως, όπως αναφέρει ο 33χρονος, πριν καν ο ίδιος καταλάβει τι γίνεται, ο οδηγός του τζιπ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε. Υποστηρίζει, επίσης, πως ταράχτηκε τόσο πολύ που μπήκε στο αυτοκίνητο και έκανε εμετό και πως μόλις έφθασε στο σπίτι του επικοινώνησε χωρίς καθυστέρηση με τη δικηγόρο του και της είπε πως θέλει να εμφανιστεί στις Αρχές.

Σε βάρος του 37χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

