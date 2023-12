Αθλητικά

Άρης - Λαμία: μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο “Κλεάνθης Βικελίδης”

Η "χρυσή αλλαγή" της Λαμίας έκλεψε τη νίκη από τους Θεσσαλονικείς.

Με τον Φλοσάρντ Μάλτσι να αποδεικνύεται «χρυσή αλλαγή», η Λαμία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία με σκορ 2-2 από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Λορέν Μορόν (48' πέναλτι, 74') προσπάθησε μόνος του να δώσει τη νίκη στους Θεσσαλονικείς, αλλά πρώτα ο Ματίας Ακούνια (56') κι εν συνεχεία ο 29χρονος Αλβανός επιθετικός χάρισαν στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έναν πολύτιμο βαθμό στο σύλλογο από τη Φθιώτιδα.

Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, στα πρώτα λεπτά ήταν πιο δραστήριοι, με τον Χουλιάν Κουέστα να διώχνει την τελευταία στιγμή τη σέντρα του Ακούνια προ του Βίκιντας Σλίβκα που ήταν έτοιμος να σκοράρει. Με την πάροδο του χρόνου, οι παίκτες του Άκη Μάντζιου πήραν την κατοχή της μπάλας, κερδίζοντας μέτρα στο γήπεδο, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζόναθαν Μενέντες ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση στο ημίωρο και σημαδεύοντας το δεξί δοκάρι της εστίας του Αλεξέι Κοσέλεφ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τον τερματοφύλακα της Λαμίας να βρίσκει απάντηση στην προσπάθεια του, επίσης αρκετά δραστήριου, Σάπι Σουλεϊμάνοφ. Παρά το 67% στην κατοχή της μπάλας και το 4-0 στα κόρνερ υπέρ του Άρη, το 0-0 ήταν λογικό με την εικόνα του πρώτου μέρους. Το δεύτερο ξεκίνησε με το γκολ-πέναλτι του Μορόν. Ο Ισπανός επιθετικός υποχρέωσε σε παράβαση τον Γιώργο Κορνέζο - έκανε χέρι - και στη συνέχεια ευστόχησε στην εσχάτη των ποινών που υπέδειξε ο Αριστείδης Βάτσιος με τη σύμφωνη γνώμη του VAR.

Δευτερόλεπτα αργότερα κι έχοντας... πάρει φόρα, ο Άρης πλησίασε σε δεύτερο γκολ, αλλά ο Κοσέλεφ πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση στο σουτ του Βλάντιμιρ Νταρίντα. Η πρώτη αντίδραση της Λαμίας ήρθε στο 54', με τον Κουέστα να αποκρούει εντυπωσιακά την προσπάθεια του Καρλίτος και το σουτ του Σλίβκα να βρίσκει σε σώματα και την μπάλα να απομακρύνεται. Οι γηπεδούχοι δεν... άκουσαν το καμπανάκι. Από ενέργεια του Σλίβκα δυο λεπτά μετά, ο Ακούνια με γυριστό σουτ από πλάγια θέσω αποκατέστησε την ισορροπία στο σκορ.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα, φτάνοντας τέσσερις φορές μπροστά στην αντίπαλη εστία σε διάστημα τριών λεπτών (69'-71'). Τις δυο αστόχησαν, τις άλλες δύο ο Κοσέλεφ σταμάτησε τις προσπάθειες των Άλβαρο Ζαμόρα και Νταρίντα. Εν τέλει, τη λύση έδωσε και πάλι ο Μορόν, με τον πρώην φορ της Μπέτις να νικάει τον Κοσέλεφ με άψογη κεφαλιά, εκμεταλλευόμενος τη σέντρα του Νταρίντα, για το 2-1 στο 74ο λεπτό.

Οι παίκτες του Άρη βρήκαν περισσότερους χώρους, αλλά ο Μόουζες Οντουμπάτζο αστόχησε στο 80' από τη μικρή περιοχή με την μπάλα να... γλείφει το δοκάρι. Ο Λεωνίδας Βόκολος τα έπαιξε όλα για όλα στα τελευταία λεπτά, με τον Κουέστα να προλαβαίνει την ύστατη στιγμή τον Σωτήρη Τσιλούλη ενώ το γύρισμα του Πέδρο Αμαράλ πέρασε παράλληλα με την εστία. Η τρίτη φορά ήταν και... φαρμακερή, με τον Μάλτσι, που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή, να διαμορφώνει το τελικό 2-2.

Ο Άρης έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη τετράδα, με τη Λαμία να παίρνει μόλις το δεύτερο βαθμό της στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της αλλά να ανεβαίνει ψυχολογικά έπειτα από ένα κακό, για εκείνη, διάστημα.

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: Μοντόγια - Τζανδάρης, Σιμόν, Ακούνια, Παπαδόπουλος.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια, Νταρίντα (90'+2' Τζούρασεκ), Εμβοντό (90'+3' Βερστράτε), Πάρντο (46' Ζαμόρα), Σουλεϊμάνοφ (90' Κάρλσον), Μενέντες (67' Ρουπ), Μορόν.

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμαράλ, Σιμόν, Κορνέζος, Παπαδόπουλος, Τζανδάρης, Νούνιες (73' Τόσιτς), Τσιλούλης (90'+1' Τσούκαλος), Σλίβκα (85' Σίντκλεϊ), Ακούνια (73' Στάνκο), Καρλίτος (85' Μάλτσι).

