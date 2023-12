Υγεία - Περιβάλλον

Χριστούγεννα - ΕΟΔΥ: Οδηγίες για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων από ευπαθείς ομάδες

Οδηγίες για την κατανάλωση τροφίμων ανά κατηγορία, για ευπαθείς ομάδες, δίνει ο ΕΟΔΥ, ενόψει γευμάτων και δείπνων σε εορταστικά τραπέζια, τις προσεχείς ημέρες.

"Κατά την περίοδο των εορτών προσφιλής συνήθειά μας είναι να συμμετέχουμε σε εορταστικά γεύματα με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ορισμένα άτομα στον οικογενειακό ή το φιλικό μας κύκλο ενδέχεται να εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης και εμφάνισης συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας εξαιτίας κατανάλωσης μη ασφαλούς τροφίμου", αναφέρει σε ενημέρωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, που δίνει συμβουλές για τις ορθές επιλογές τροφίμων από ευπαθείς ομάδες.

Ακολουθούν συμβουλές για ασφαλείς επιλογές τροφίμων για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως:

Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών

Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών

Έγκυες

Ανοσοκατεσταλμένα άτομα

