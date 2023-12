Κοινωνία

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Εικόνες από συναντήσεις κατηγορούμενων στην αποθήκη της συμμορίας

Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της οργάνωσης της οποίας και τα 13 μέλη προφυλακίστηκαν.

Προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή και οι 13 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης που είχε υπεξαιρεθεί από την αποθήκη του Κεντρικού Λιμεναρχείου όπου φυλάσσονται οι κατασχεμένες ποσότητες ναρκωτικών.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι δύο λιμενικοί , ο Πλωτάρχης - Διοικητής της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Πειραιά και ο σημαιοφόρος που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

Η δράση του κυκλώματος αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ με φυσική παρακολούθηση και καταγραφή συνομιλιών.

Τρία από τα μέλη της οργάνωσης εκ των οποίων η 71 ετών «Αρχηγός» βρίσκονταν ήδη στις φυλακές για παρόμοιες υποθέσεις, παρόλα αυτά η κράτησή τους δεν τους απέτρεψε από το να εξακολουθούν να διακινούν ναρκωτικά.

Σε φωτογραφίες που διέρρευσαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει καταγραφεί ο 41χρονος αξιωματικός του Λιμενικού που συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι φωτογραφίες που "καίνε" ορισμένους από τους συλληφθέντες, έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια της παρακολούθησης, ενώ ο 41χρονος μπαινοβγαίνει στην αποθήκη της συμμορίας στο Κερατσίνι, όπου αποθήκευαν ναρκωτικά και αντάλλασσαν χρήματα.

Στις 3 Νοεμβρίου εντοπίστηκε να πηγαίνει εκεί με την μοτοσυκλέτα του, να αφήνει το κράνος και να φορά καπέλο. Συναντήθηκε με μία 63χρονη γυναίκα, που κατηγορείται ως ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης και ειναι συγγενής της 71χρονης "αρχηγού" που είναι έγκλειστη στις φυλακές. Οι αστυνομικοί είχαν καταγράψει πάνω από 30 επισκέψεις του σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος στην συγκεκριμένη αποθήκη όπου παρέδιδε ναρκωτικά, ενώ σε άλλες επισκέψεις έπαιρνε μόνο χρήματα. Δείτε φωτογραφίες:

