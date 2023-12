Αθλητικά

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: H Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή του κόσμου (εικόνες)

Νικήτρια στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων αναδείχθηκε η ομάδα η Μάντσεστερ Σίτι.

Το πρώτο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στην Ιστορία της και 5ο μέσα στο 2023 κατέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι, με το εμφατικό 4-0 επί της κατόχου του Κόπα Λιμπερταδόρες, Φλουμινένσε, στον τελικό που διεξήχθη στο «King Abdullah Sports City» της Τζέντα.

Παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον κορυφαίο τους σκόρερ, Έρλινγκ Χάαλαντ, οι «Πολίτες» κατάφεραν να «πατήσουν» στην κορυφή του κόσμου με τα γκολ του Άλβαρες μόλις στο 1ο λεπτό (το γρηγορότερο στα χρονικά της διοργάνωσης) και στο 88΄, το αυτογκόλ του Νίνο στο 27΄ και αυτό του Φόντεν στο 72΄.

Ο 35χρονος Μαρσέλο (αντικαταστάθηκε στο 60΄) μετά την κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες με την βραζιλιάνικη ομάδα δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει για δεύτερη φορά μαζί της, στην πρώτη της συμμετοχή στον θεσμό.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έγινε η πρώτη από την Αγγλία, η οποία στην «παρθενική» της εμφάνιση κατάφερε να πανηγυρίσει τον τίτλο στη διοργάνωση, καθώς οι προηγούμενες απόπειρες των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2000), Λίβερπουλ (2005) και Τσέλσι (2012) δεν είχαν αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο τίτλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων διατηρήθηκε για 11η συνεχόμενη φορά σε... ευρωπαϊκά χέρια, μιας και από το 2013 οι ομάδες που τον κατέκτησαν προέρχοναι από την Γηραιά Ήπειρο.

Ο τεχνικός της Σίτι έγινε ο πρώτος προπονητής, που κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής κόσμου για 4η φορά, μετά τα τρόπαια που είχε πανηγυρίσει με την Μπαρτσελόνα το 2009 και το 2011 και με τη Μπάγερν Μονάχου το 2013 (σ.σ. μοιραζόταν το ρεκόρ με τον Κάρλο Αντσελότι).

Διαιτητής: Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Οι ενδεκάδες:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Έντερσον, Γουόλκερ, Ντίας, Στόουνς (74΄ Γκβάρντιολ), Άκε (81΄ Μπομπ), Ρόδρι (74΄ Ακάνζι), Λιούις (64΄ Κόβασιτς), Μπερνάρντο Σίλβα, Γκρίλις, Φόντεν (81΄ Νούνιες), Άλβαρες

ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ: Φάμπιο, Ξαβιέρ, Νίνο (74΄ Μάρλον), Μέλο (60΄ Μπαρμπόσα), Μαρσέλο (60΄ Αλεξάντερ), Άντριου, Μαρτινέλι, Αρίας, Γκάνσο (60΄ Λίμα), Κένο (46΄ Τζον Κένεντι), Κάνο

