Αράχωβα - Όλιβερ: Το πόρισμα του πραγματογνώμονα για τα αίτια θανάτου

Ανατροπή στα στοιχεία της πολύκροτης αυτής υπόθεσης, η οποία επέδρασε στη δημόσια εικόνα της Αράχωβας.

Δεν προκύπτει ότι ο θάνατος του Όλιβερ, του χάσκι στην Αράχωβα, προήλθε από ανθρώπινη κακοποίηση, σύμφωνα με το πόρισμα του καθηγητή Κτηνιατρικής και πρώην πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος ορίστηκε πραγματογνώμονας από την ΕΛ.ΑΣ. για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πόρισμα αναφέρει ότι η φύση των τραυμάτων που έφερε το σκυλί παραπέμπουν σε επίθεση που δέχθηκε από άλλo ζώo ή ζώα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και από την έρευνα που πραγματοποίησαν στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών, που μετέβησαν στην περιοχή για να συνδράμουν στις έρευνες, δεν προέκυψε η εμπλοκή κάποιου ατόμου.

Το πόρισμα του εμπειρογνώμονα της ΕΛ.ΑΣ. κατατέθηκε στο ΑΤ Διστόμου Βοιωτίας, που έχει αναλάβει την προανάκριση και θα διαβιβαστεί μαζί με όλη την δικογραφία στην κατά τόπον αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

