Κοινωνία

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μόνος υπεύθυνος να ανοίγει την αποθήκη των κατεσχεμένων ναρκωτικών ήταν ο Προιστάμενος στο Τμήμα Διώξης Ναρκωτικών του μεγαλύτερου Λιμεναρχείου της Ελλάδας.

-

Της Δώρας Βογιατζάκη

Δεν έπεισαν με τις απολογίες τους οι 13 κατηγορούμενοι για την σοκαριστική υπόθεση διακίνησης κοκαϊνης για την οποία ως μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται και δύο λιμενικοί σε θέσεις - κλειδιά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, οι οποίοι φέρονται να έβγαζαν σε νέα διακίνηση κοκαϊνη από την αποθήκη κατασχεμένων ναρκωτικών που προορίζονταν για καταστροφή.

Οι 10 προφυλακίστηκαν και οι 3 - επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνταν ήδη για παρόμοια αδικήματα.

Κατά την ανακριτική διαδικασία που κράτησε σχεδόν 12 ώρες οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την βαρύτατη κατηγορία της Εγκληματικής Οργάνωσης αποδίδοντας την εμπλοκή τους σε διάφορους λόγους .

Από μία μετάθεση, τον εθισμό τους στις ουσίες μέχρι την ... ρουτίνα.

ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ "ΗΡΩΑΣ"

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο ζωτικός προμηθευτής των ουσιών στο κύκλωμα ήταν ο 41ος ετών Σημαιοφόρος του Λ.Σ που υπηρετεί στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχειου Πειραιά. Στη δικογραφία περιγράφεται ως "Παύλος" ή "Ανιψιός" ο άνθρωπος που έπαιρνε εντολές από την 71ος ετών κρατούμενη για ναρκωτικά στον Κορυδαλλό και "Αρχηγό" με το προσωνύμιο "Θεία".

Είναι, άλλωστε, ο άνθρωπος που συνελήφθη επ'αυτοφώρο, σε σπίτι στο Κερατσίνι, με 5 κιλά κοκαίνη σε ένα σακίδιο. ναρκωτικά που προηγουμένως είχε αφαιρέσει από το Λιμεναρχείο.

Από την φυσική παρακολούθηση του Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας υπάρχουν μάλιστα και φωτογραφικά - βιντεοληπτικά ντοκουμέντα από την παρουσία του στο σπίτι της συγκατηγορούμενης του η οποία χαρακτηρίζεται ως η "αποθηκάριος" - "ταμίας".

Ο ίδιος υποστήριξε ότι όλες του οι κινήσεις έγιναν όχι γιατί ήταν μέλος αλλά προκειμένου να βοηθήσει την υπηρεσία του σε εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και να φανεί ως "ήρωας" ώστε να μπορέσει να "κόψει" τη μετάθεση που είχε για μεγάλο νησί των Δωδεκανήσων. Ισχυρίστηκε, δηλαδή, ότι επιχείρησε να "κάνει διείσδυση" στο κύκλωμα.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν καθώς για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια εκ μέρους λιμενικών και αστυνομικών απαιτείται εισαγγελική εποπτεία και ανακριτική διάταξη, που δεν είχε.

"Η ΡΟΥΤΙΝΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ"

Η εμπλοκή ενός ανώτερου αξιωματικού του λιμενικού, με βαθμό Πλωτάρχη και δη Προιστάμενου στο Τμήμα Διώξης Ναρκωτικών του μεγαλύτερου Λιμεναρχείου στη χώρα , του Πειραιά ήταν το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης. Εκείνος ήταν ο μόνος υπεύθυνος να ανοίγει την αποθήκη των κατεσχεμένων ναρκωτικών και πάντα με την παρουσία του. 'Ηταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά "άνοιξε την πόρτα" και στο κύκλωμα, αποσπώντας σε συγκέκριμένη βάρδια, την προσοχή άλλων στελεχών που ήταν στο Τμήμα.

Κατά την απολογία του , σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι η διακίνηση ήταν εν γνώσει του.

Απέδωσε την είσοδο στην αποθήκη του συγκατηγορούμενού του σημαιοφόρου και υφιστάμενου του στην Υπηρεσία σε υπόθεση ρουτίνας που τελικά "σκοτώνει".

Δήλωσε, δηλαδή, άγνοια για όλο το υπόλοιπο κύκλωμα και απέδωσε την εμπλοκή του σε παραπλάνηση καθώς τα ναρκωτικά επρόκειτο σε λίγες ημέρες να μεταφερθούν για καταστροφή - καύση.

"Η ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ"

Τρεις από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, συγγενείς μεταξύ τους, ανάμεσά τους και η φερόμενη ως "Αποθηκάριος - Ταμίας" της εγκληματικής οργάνωσης δήλωσαν εξαρτημένοι από τις ουσίες και ότι διαβιούν με επιδόματα καθώς εξαιτίας και προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να εργαστούν. Απέδωσαν την εμπλοκή τους στην δυσχερή τους κατάσταση αλλά αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση.

Η αποθηκάριος μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι είναι χρόνια χρήστης κάνναβης και ότι δεν γνώριζε την ιδιότητα του άντρα που την επισκεπτόταν , δηλαδή ότι ήταν Λιμενικός. Είπε μάλιστα ότι δεν γνώριζε κάν το πραγματικό του όνομα παρά μόνο το παρατσούκλι "Παύλος".





Gallery