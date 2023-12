Πολιτική

Μαξίμου: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε κάλαντα από το Καστελλόριζο (εικόνες)

Ο Peanut ήταν αυτός που για ακόμη μία φορά... έκλεψε την παράσταση. Μαζί με τον πρωθυπουργό ήταν η σύζυγός του Μαρέβα και τα παιδιά τους.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων, αλλά και αυτοσχέδιες μαντινάδες από γυναίκες από Καστελόριζο οι οποίες ήταν ντυμένες με παραδοσιακες φορεσιές.

Μάλιστα, ο Peanut ήταν... ντυμένος εορτασικά με ένα κόκκινο μαντήλι με το HO-HO-HO του Αη Βασίλη στο λαιμό!

