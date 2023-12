Κόσμος

Σερβία - Καταγγελίες για εκλογική νοθεία: Διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν σε Δημαρχείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για τη διαδικασία εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν.

-

Επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή στη Σερβία και συγκεκριμένα έξω από το δημαρχείο στο Βελιγράδι, όταν διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για την αλλοίωση –όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση– του εκλογικού αποτελέσματος προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτήριο.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν δημοτικοί σύμβουλοι του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» θέλησαν να εισέλθουν στο δημαρχείο για να απευθυνθούν στους πολίτες από το μπαλκόνι. Η αστυνομία του απώθησε χρησιμοποιώντας χημικά, κάτι που εξόργισε τους διαδηλωτές και άρχισαν να πετούν πέτρες με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια της εισόδου και κάποιων παραθύρων. Η αστυνομία υποχώρησε εντός του δημαρχείου. Οι διαδηλωτές φωνάζουν «κλέφτες, κλέφτες» και ζητούν την επανάληψη των εκλογών.

Σερβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα απευθύνει διάγγελμα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της περασμένης Κυριακής καταγγέλλοντας νοθεία. Εδώ και εφτά ημέρες γίνονται διαδηλώσεις ενώ δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης πραγματοποιούν απεργία πείνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Μπελέρη: Παραιτήθηκε ο ηττημένος δήμαρχος Χειμάρρας

Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Αστυνομικός ντύθηκε... Άη Βασίλης και συνέλαβε κακοποιούς