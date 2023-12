Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη ανήλικου διακινητή παράτυπων μεταναστών

Ο ανήλικος από τη Συρία, στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, επιχείρησε να εμβολίσει μηχανή της ΔΙΑΣ.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 17χρονου από τη Συρία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράτυπους μετανάστες. Η σύλληψη του 17χρονου έγινε ανήμερα Χριστουγέννων, στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 17χρονος δε συμμορφώθηκε σε σχετικό σήμα αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ και ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σε κοντινή απόσταση και προκειμένου να διαφύγει, επιχείρησε ανεπιτυχώς να εμβολίσει υπηρεσιακό δίκυκλο, ενώ στη συνέχεια εξήλθε του οχήματος και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, 2 από Συρία και ένας από το Ιράκ, οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα.

