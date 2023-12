Κόσμος

Χερσώνα: Ρωσικός βομβαρδισμός σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τη Χερσώνα και την κράτησε επί αρκετούς μήνες το 2022 αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου, από την οποία βομβαρδίζει τακτικά την πόλη

-

(εικόνα αρχείου)

Ένα σιδηροδρομικό σταθμό στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, βομβάρδισαν οι ρωσικές δυνάμεις την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εκκένωση αμάχων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

«Χερσώνα, βράδυ. Περίπου 140 πολίτες περίμεναν στον σταθμό την αναχώρηση του τρένου εκκένωσης. Εκείνη τη στιγμή ο εχθρός ξεκίνησε μαζικό βομβαρδισμό στην πόλη», έγραψε στο Telegram ο υπουργός Ιγκόρ Κλιμένκο.

Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο συνάδελφοί του και δύο άμαχοι από θραύσματα οβίδων. Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι «όλες οι υπηρεσίες» έχουν σπεύσει στον σταθμό όπου υπήρχαν πολλοί άμαχοι και ότι προς το παρόν ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί.

Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανέφερε εξάλλου ότι ο σταθμός και το τρένο έχουν υποστεί ζημιές, ωστόσο «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο» και τα δρομολόγια μπορούν να συνεχιστούν.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τη Χερσώνα και την κράτησε επί αρκετούς μήνες το 2022 αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου, από την οποία βομβαρδίζει τακτικά την πόλη. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας, Ρομάν Μρότσκο, είπε νωρίτερα ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σημειωθεί πολλοί βομβαρδισμοί στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: “Τέλος” ο Γιοβάνοβιτς, έρχεται ο Τερίμ

Βασίλης Καρράς: πλήθος διασήμων στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Βέροια: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο - Το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)