Κοινωνία

Αδερφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Προθεσμία έλαβε ο 18χρονος

Για πότε πήρε προθεσμία ο 18χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον αδερφό του με ψαλίδι.

Για την Παρασκευή 29/12 στις 10:00 πήρε προθεσμία ο 18χρονος, ο οποίος πάνω σε καυγά, χτύπησε θανάσιμα με ψαλίδι τον 16χρονο αδελφό του μέσα στο σπίιτι τους στη Νέα Σμύρνη.

Τα δύο αδέρφια άρχισαν να διαπληκτίζονται για μια μπλούζα και ο 16χρονος –πάνω στον καυγά– άρχισε να τρέχει για να πάει στο δωμάτιό του.

Όπως ομολόγησε ο 18χρονος, τον κυνήγησε και με ένα ψαλίδι που βρήκε μπροστά του, τον χτύπησε μια φορά στο στήθος και εκείνος έπεσε αιμόφυρτος στο δάπεδο του σπιτιού.

Η μητέρα τους που βρισκόταν στο σπίτι αλλά και ο 18χρονος καθ' ομολογίαν δράστης τα έχασαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Η μητέρα και ο 18χρονος γιος της μεταφέρθηκαν για κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα. Κατέθεταν μέχρι τα ξημερώματα, όπου αρχικά μιλούσαν για ατύχημα και πως δεν υπήρξε εμπλοκή. Όμως αργότερα ο 18χρονος περιέγραψε τι συνέβη.

