Ρέντης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του 31χρονου αστυνομικού που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα

Ο βαριά τραυματισμένος 31χρονος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την αιμορραγία είχαν ακρωτηριάσει το πόδι του.

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το μεσημέρι ο 31χρονος αστυνομικός των ΜΑΤ που είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Η εξόδιος ακολουθία του 31χρονου αρχιφύλακα θα τελεσθεί την Παρασκευή, 29/12/2023 και ώρα 13:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη. O ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη.

Η φωτοβολίδα είχε χτυπήσει τον άτυχο αστυνομικό στο αριστερό πόδι, βρίσκοντας αρτηρία και προκαλώντας του σοβαρή αιμορραγία.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός νοσηλευόταν στη ΜΕΘ σε καταστολή, ενώ οι προσπάθειες των γιατρών την περασμένη εβδομάδα να τον επαναφέρουν δεν είχαν επιτυχία.

Δυστυχώς ο 31χρονος δεν άντεξε και σήμερα κατέληξε.

