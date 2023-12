Αθλητικά

Euroleague: Στη Λιθουανία το Φενερμπαχτσέ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η απόφαση ελήφθη από τη διοργανώτρια αρχή μετά τις συστάσεις της τουρκικής και της ισραηλινής κυβέρνησης.

Τη Λιθουανία και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ που χρησιμοποιεί η Πανεβέζις επέλεξε η Euroleague ως έδρα διεξαγωγής της αναμέτρησης της 19ης αγωνιστικής, Φενερμπαχτσέ-Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου (19:45), στην «Καλναπίλιο Αρένα», στο Πανεβέζις.

Αρχικά, το ματς ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη και στην έδρα της Φενερμπαχτσέ.

Όμως, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η διοργανώτρια Αρχή, Euroleague «αυτή η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπ' όψη τις συστάσεις της τουρκικής και της ισραηλινής κυβέρνησης».

