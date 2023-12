Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Αδελφοκτονία: Στον Εισαγγελέα σήμερα ο 18χρονος

Με ποιες κατηγορίες θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα σήμερα ο 18χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε με ψαλίδι τον αδελφό του.

Στον Εισαγγελέα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία, θα οδηγηθεί σήμερα ο 18χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε με ένα ψαλίδι τον μικρότερο αδελφό του στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη, μετά από προθεσμία που είχε λάβει για να απολογηθεί.

Τα δύο αδέρφια άρχισαν να διαπληκτίζονται για μια μπλούζα και ο 16χρονος –πάνω στον καυγά– άρχισε να τρέχει για να πάει στο δωμάτιό του.

Όπως ομολόγησε ο 18χρονος, τον κυνήγησε και με ένα ψαλίδι που βρήκε μπροστά του, τον χτύπησε μια φορά στο στήθος και εκείνος έπεσε αιμόφυρτος στο δάπεδο του σπιτιού.

Η μητέρα τους που βρισκόταν στο σπίτι αλλά και ο 18χρονος καθ' ομολογίαν δράστης τα έχασαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

