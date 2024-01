Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ιαπωνία - Παπαδόπουλος: μας ήρθε ειδοποίηση ένα λεπτό πριν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος που βρισκόταν στην Ιαπωνία την ώρα του ισχυρού σεισμού.

-

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις αρχές ο ισχυρός σεισμό που έπληξε την κεντρική Ιαπωνία και πιο συγκεκριμένα τη νομαρχία Ισικάουα καθώς μετά τους 7,6 βαθμούς της κλίματας Ρίχτερ, οι μετασεισμοί συνεχίζονται.

Με ανάρτησή του στο facebook ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε πως οι αρχές στην Ιαπωνία έστειλαν σε όλους ειδοποίηση για τον σεισμό ένα λεπτό πριν συμβεί.

Επίσης αναφέρει ότι ήδη καταγράφεται τσουνάμι τριών μέτρων και τα γρήγορα τρένα-σφαίρες σταμάτησαν αυτόματα. Αναφέρει και ζημιές σε κτήρια και καταρρεύσεις λόγω του σεισμού.

«Μεγάλος σεισμός 7,6 μας κούνησε στην Ιαπωνία. Προειδοποίηση για τσουνάμι 5 μέτρα. Είμαστε καλά. Μοναδική εμπειρία η επίσημη προειδοποίηση για το σεισμό, που έφθασε σε όλα τα κινητά, σε δημόσιο χώρο, 1 λεπτό πριν την άφιξη των σεισμικών κυμάτων. Ήδη καταγράφεται τσυνάμι 3μ. Τα γρήγορα τρένα-σφαίρες σταμάτησαν αυτόματα. Αναφέρονται καταρρεύσεις κτιρίων στην επικεντρική περιοχή. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για τους συνανθρώπους μας».

Ειδήσεις σήμερα:

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)

Ο Ζίβκοβιτς έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του (εικόνες)