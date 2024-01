Αθλητικά

Ο Ζίβκοβιτς έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του (εικόνες)

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, έκανε πρόταση στην αγαπημένη του, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η δημοσίευση της στο instagram.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, θέλησε να συνδυάσει την έλευση του νέου έτους με ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή.

O Σέρβος επιθετικός του ΠΑΟΚ επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του και να αποσπάσει το πολυπόθητο “ναι”.

Μια σχέση που έχει συνδυαστεί με επιτυχίες και εντός γηπέδων, καθώς ο Ζίβκοβιτς διανύει την καλύτερη σεζόν του στον ΠΑΟΚ.

