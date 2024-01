Αθλητικά

UEFA: Κωνσταντέλιας και Κουλιεράκης το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο παίχτες του ΠΑΟΚ, μπήκαν σε μία λίστα, όπου έιχαν παλαιότερα υπάρξει μέλη, οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Ραφαέλ Λεάο, Τζούντ Μπέλιγχαμ και Γκάβι.

-

«Κωνσταντέλιας και Κουλιεράκης είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου». Αυτό αναφέρει η UEFA στην ιστοσελίδα της, όπου επέλεξε 40 παίκτες, κάτω των 21 ετών, που αξίζει να προσέξει κάποιος το 2024 , παίκτες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν.

Ανάμεσά τους και ο επιθετικός μέσος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας:

«Ο (Γιάννης) Κωνσταντελιάς και ο συμπαίκτης του Κωνσταντίνος Κουλιεράκης φαίνεται να είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου με αμφότερους ήδη στην εθνική ομάδα της χώρα τους. Ο επιθετικός μέσος καθιερώθηκε σε επίπεδο συλλόγου το 2022/23, έχει εντυπωσιακή ικανότητα ντρίμπλας και ο συνδιασμός με τους συμπαίκτες του γίνεται αβίαστα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα της UEFA.

Οι 40 παίκτες-όπως αναφέρει η UEFA- έχουν επιλεγεί «από το δίκτυο των ρεπόρτερ, των ανταποκριτών και των συντακτών της από όλη την ήπειρο, προκειμένου να προβλέψει ποιοι νεαροί παίκτες θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν στην ευρωπαϊκή σκηνή το 2024».

Ανάμεσα στις προηγούμενες επιλογές, χρόνων που προηγήθηκαν, αναφέρει τις περιπτώσεις των, Έρλινγκ Χάαλαντ (2019), Ραφαέλ Λεάο (2020), Τζούντ Μπέλιγχαμ (2021 ) και Γκάβι (2022).

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε χαντάκι

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Σαλαμίνα: Πολωνοί κατέγραφαν με drone στρατιωτική περιοχή