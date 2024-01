Οικονομία

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ - ΜμΕ: 500 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, αναμένεται μόχλευση συνολικά άνω των 2 δις ευρώ.

-

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, "Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -HDB, κ. Γιώργος Ζαββός, συνυπέγραψαν Συμφωνία Χρηματοδότησης για τη δημιουργία του νέου Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ» (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ).

Στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε πηγές χρηματοδότησης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να δημιουργηθεί χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ταμείο χαρτοφυλακίου, στο οποίο θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ύψους 300 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Συγχρηματοδότησης (ύψους 200 εκατ. ευρώ), ενώ το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ήταν μόνο ταμείο παροχής συγχρηματοδοτούμενων δανείων. Επίσης το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει δάνεια με διετή επιδότηση επιτοκίου, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για επενδυτικά σχέδια.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, με στόχο την άνοδο του ΑΕΠ και την αύξηση των εισοδημάτων για όλους τους συμπολίτες μας, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Στην επίτευξη αυτού του στόχου έρχεται να συμβάλλει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκιο δανείων 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περαιτέρω η χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης καθώς και η δυνατότητα εγγυοδοσίας των ΜμΕ, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση της περιμέτρου των ωφελούμενων υγιών επιχειρήσεων.

Με σχέδιο και αποφασιστικότητα, συστηματική και συντονισμένη δουλειά, ρεαλισμό δημοσιονομική σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία, κάνουμε πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε. Δίνοντας νέα δυναμική ώθηση σε μια οικονομία πιο παραγωγική, καινοτόμo, εξωστρεφή και δίκαιη. Μια οικονομία που αναπτύσσεται και δημιουργεί πρόσθετες θέσεις εργασίας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Γεώργιος Ζαββός, σημείωσε: «Με την έλευση του νέου έτους υποδεχόμαστε και εγκαινιάζουμε το νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» με προϋπολογισμό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως η Τράπεζα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας υλοποιεί με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία το φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης και αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ανταποκρίνεται άμεσα στις νέες αυξημένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πετυχημένο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ μπαίνει πλέον στον τρίτο κύκλο του προσφέροντας εγγυήσεις δανείων και επιδοτήσεις επιτοκίου, ώστε να γίνει ακόμη πιο προσβάσιμη η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Εντός των επόμενων ημερών, θα δημοσιευθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ταμείο»".

Ειδήσεις σήμερα:

Πτολεμαΐδα - Θάνατος παιδιού: Καταγγελίες από τους γονείς για τους γιατρούς του Νοσοκομείου (βίντεο)

Καλαμαριά - Εξαφάνιση εγκύου: Αγωνία για την 41χρονη

Η πιο ακριβή 11αδα στον κόσμο αξίζει 1,31 δις ευρώ!