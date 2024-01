Αθλητικά

Ατρόμητος - Κηφισιά: Πολύτιμο “τρίποντο” για τους Περιστεριώτες

Ο Ατρόμητος κατάφερε να επικρατήσει με άνεση επί της Κηφισιάς, που του..χάρισε την πρώτη νίκη του για το 2024.

Η εμπειρία του Ατρόμητου και η οξυδέρκεια του Ντενζέλ Γιουμπιτάνα ο οποίος κατέγραψε ένα πολύ ωραίο γκολ και μία ασίστ, χάρισαν στους Περιστεριώτες μία πολύτιμη νίκη με 3-0 κόντρα στην Κηφισιά, στο τελευταίο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Super League. Αποτέλεσμα που διεύρυνε στα 8 ματς το αήττητο σερί του Ατρόμητου (4 νίκες και 4 ισοπαλίες) στους αγώνες που έχει τα ηνία του ο Σάσα Ίλιτς, ο οποίος τον αναμόρφωσε μέσα σε λίγες εβδομάδες κι από ομάδα που πάλευε για την παραμονή της, είναι πλέον στο -4 απ’ τη ζώνη των play off. Απ’ την άλλη πλευρά η Κηφισιά ηττήθηκε για δεύτερο σερί παιχνίδι και παρέμεινε στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς κι αφού... προειδοποίησαν στο 4’ με τον Αντζιέλσκι και στο 5’ με τον Βαλένσια (φάσεις που «έβγαλε» ο Αναγνωστόπουλος) προηγήθηκαν στο 8’ με υπέροχο γκολ του Γιουμπιτάνα.

Στο 34’ ο Τσιντώτας έβγαλε με υπερένταση το σουτ του Ματέους Σάντος, όμως ακόμη πιο δύσκολη ήταν η επέμβασή του στο 49’ στο σουτ του Μασούρα. Στο 56’ ο Ατρόμητος πέτυχε και ένα ακόμη γκολ με τον Κούεν με έναν πανέξυπνο τρόπο. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ, το οποίο ο Βαλένσια εκτέλεσε αμέσως με πάσα προς τον Γιουμπιτάνα ενώ οι παίκτες της Κηφισιάς διαμαρτύρονταν. Η μπάλα έφτασε στον Κούεν που με πλασέ σε κενή εστία έκανε το 2-0.

Στο 79’ ο Βέργος έπειτα από ασίστ του Κούντε έκανε το 3-0 για τους Περιστεριώτες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην πρώτη νίκη τους για το 2024.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)

Κίτρινες: 14’ Έντερ Γκονζάλες, 54’ Γιουμπιτάνα - 41’ Αντερέγκεν, 43’ Γκόμπελιτς, 57’ Παπασάββας, 90’ Τερέι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Αθανασίου, Ιμερέκοφ, Κιβρακίδης, Τζαβέλλας, Γκονζάλες (76’ Έρλινγκμαρκ), Φριντγιόνσον (67’ Κούντε), Γιουμπιτάνα (82’ Ντιρκς), Κουέν, Αντζιέλσκι (67’ Βέργος), Βαλένσια (76’ Τζοβάρας).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Ντέιβιντ Νίλσεν): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Λαντρ, Βαφέας, Μασούρας, Ιπαλίμπο (63’ Μπιφουμά), Παπασάββας (77’ Πέιος), Κωνσταντακόπουλος, Ματέους Σάντος (85’ Κλωναρίδης), Αντερέγκεν (63’ Ίλιεφ), Οζέγκοβιτς (77’ Τετέι).

