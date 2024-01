Οικονομία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Ανοίγει ο δρόμος για εισαγωγή του αεροδρομίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο.

-

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή, (α) η από 7.12.2023 τροποποίηση της από 31.7.1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»» και (β) το από 4.1.2024 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 7.12.2023 τροποποίηση της από 31.7.1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα, τα οποία υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023. Οι σχετικές τροποποιήσεις ρυθμίσεων αφορούν, μεταξύ άλλων, στον ορισμό της «Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο» καθώς και στο «Ανώτατο όριο κατοχής μετοχών με δικαίωμα ψήφου», που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου. (άρθρο Πρώτο)

2.α. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου το από 04.01.2024 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία».

β. Οι σχετικές διατάξεις βεβαιώνουν, την καταβολή του προβλεπόμενου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο, έπειτα από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης από την ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία, για την εξαγορά του συνόλου των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου επί αυτής.

γ. Επιβεβαιώνεται η παραίτηση της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας από οποιαδήποτε απαίτησή της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο Δεύτερο)

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Αύξηση εσόδων, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, από την πώληση και μεταβίβαση των αναφερόμενων μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», στο πλαίσιο της κυρούμενης τροποποιητικής Σύμβασης. (άρθρο Πρώτο)

2. Αύξηση εσόδων, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, από την καταβολή ποσού ύψους 85,4 εκ. ευρώ περίπου από την «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» στο Ελληνικό Δημόσιο, για την εξαγορά του συνόλου των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου επί αυτής. (άρθρο Δεύτερο).

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω δύο συναλλαγές είναι χρηματοοικονομικής φύσης.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, που περιλαμβάνει τις δύο παραπάνω κυρώσεις, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την ερχόμενη Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2023.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με το οποίο ολοκληρώνονται οι θεσμικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ (Ελ. Βενιζέλος) στο Χρηματιστήριο ενώ κυρώνεται παράλληλα η συμφωνία με την Aegean για την αγορά των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants) έναντι 85,4 εκατ. ευρώ που ήδη εισέπραξε το Δημόσιο.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο κυρώνεται η συμφωνία που υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με την οποία τροποποιείται η αρχική (1995) Σύμβαση Ανάπτυξης του Αεροδρομίου στα σημεία που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

Οι βασικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται αφορούν:

-Την κατάργηση των περιορισμών ως προς το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, στο μετοχικό κεφάλαιο του Αερολιμένα που έθετε η αρχική σύμβαση.

-Αλλαγές που απορρέουν από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης. Με το σημερινό καθεστώς ο γενικός διευθυντής της εταιρείας δεν είναι μέλος του ΔΣ. Μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ορίζεται ότι ο γενικός διευθυντής αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου και ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή (CEO) και θα είναι παράλληλα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Την διαδικασία με την οποία η εταιρεία συνάπτει διαφόρων ειδών συμβάσεις μεγάλης διάρκειας (μίσθωσης, παραχώρησης κλπ.), με ημερομηνία λήξης μεταγενέστερη από τη λήξη της Σύμβασης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου, μετά από έγκριση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η αλλαγή που επέρχεται είναι ότι από εδώ και στο εξής αυτό μπορεί να συμβαίνει εφόσον πιστοποιείται από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο ότι οι εν λόγω συμβάσεις είναι προς όφελος του αεροδρομίου και από τη φύση τους δεν θα μπορούσαν να είναι μικρότερης διάρκειας.

Σημειώνεται ότι μέτοχοι της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» είναι σήμερα το Υπερταμείο με ποσοστό 25 %, το ΤΑΙΠΕΔ (30 %), η εταιρεία Avi Alliance Gmbh (40 % + 60 μετοχές) συμφερόντων του καναδικού ασφαλιστικού ταμείου PSP Investments, και η οικογένεια Δ. Κοπελούζου (5% - 60 μετοχές).

Tο 30% που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ θα διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές και στο επενδυτικό κοινό, καθώς και στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Υπερταμείο θα διατηρήσει τη συμμετοχή του 25%.

Με το ίδιο σχέδιο νόμου κυρώνεται επίσης η συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών και της αεροπορικής εταιρείας Aegean με την οποία η εταιρεία αγόρασε από το Δημόσιο τα δικαιώματα κτήσης των μετοχών που εκδόθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξης της εταιρείας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σε εφαρμογή της συμφωνίας το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε 85,4 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενο την υψηλότερη τιμή στην οποία είχαν φθάσει οι μετοχές της εταιρείας μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης. Για να γίνει κατανοητό το όφελος του Δημοσίου, επισημαίνεται ότι:

-Η τιμή της μετοχής της Aegean το 2021, όταν συμφωνήθηκε το σχέδιο στήριξης της εταιρείας ήταν 5,5 ευρώ.

Η τιμή που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του τιμήματος που εισέπραξε το Δημόσιο, που είναι η μέση τιμή της μετοχής κατά την περίοδο 11 Αυγούστου 2023 - 3 Νοεμβρίου 2023 ήταν 11,43 ευρώ. Έτσι το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε ένα χρηματικό ποσό πολύ υψηλότερο από αυτό που ανέμενε όταν έγινε η συμφωνία διάσωσης.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο μετά τις αρχές Νοεμβρίου η τιμή της μετοχής κινήθηκε μεσοσταθμικά σε χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι, αν η διαδικασία αντί για τις αρχές Νοεμβρίου γινόταν σήμερα, το Δημόσιο θα εισέπραττε μικρότερο τίμημα κατά 2,8 εκατ. ευρώ.

Προφανώς στο όφελος του Δημοσίου πρέπει να συνυπολογιστεί και η εξοικονόμηση που επιτυγχάνει το κράτος από τη μείωση του Δημοσίου χρέους (και τον αντίστοιχο περιορισμό των τόκων) κατά το ποσό που εισπράχθηκε από την εταιρεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Οι επόμενες κινήσεις και η “ομάδα κρούσης” για το νομοσχέδιο

Θεοφάνια: Στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον σταυρό και καθηλώθηκε σε αμαξίδιο (βίντεο)

Superleague: Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών και το ντέρμπι των “αιωνίων”