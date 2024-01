Κοινωνία

Κακοκαιρία: Καταστροφές σε Φιλοθέη και Παλαιό Ψυχικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια δέντρα ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

-

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής, οι έντονοι άνεμοι που θύμιζαν ανεμοστρόβιλο, στους δήμους Φιλοθέης και Παλαιού Ψυχικού.

Μεγάλα δέντρα ξεριζώθηκαν, κλαδιά και κορμοί έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ακόμη κι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο βάρους 3,5 τόνων το πήρε ο αέρας και το μετέφερε από την μια άκρη της πλατείας στην άλλη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία – Βόρειο Αιγαίο: Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Αφγανιστάν: Βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο

Σεισμός στη Λήμνο