Τοπικά Νέα

Λάρισα: Ακρωτηριασμός κυνηγού που αυτοπυροβολήθηκε

Ο άτυχος άντρας που αρχικά είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Δεν κατάφεραν τελικά οι γιατροί να «σώσουν» το τμήμα του χεριού του 38χρονου κυνηγού που χθες με ασύλληπτο τρόπο έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή της Σπηλιάς Κισσάβου και αυτοτραυματίστηκε από το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άτυχος άντρας που αρχικά είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Ωστόσο, το τραύμα που είχε προκληθεί από μεγάλου διαμετρήματος βολίδα, του προκάλεσε τέτοια βλάβη στον βραχίονα του ενός χεριού, που χρειάστηκε ο ακρωτηριασμός του. Κατά ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του το πρωί της Δευτέρας φαίνεται να σταθεροποιείται.

Ο 38χρονος που κατάγεται από χωριό της Λάρισας, είχε πάει για κυνήγι μαζί με άλλους την Κυριακή, ενώ υπό συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να γλίστρησε, πέφτοντας σε χαράδρα, ενώ κατά την πτώση, το όπλο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε σοβαρά στο χέρι. Το συμβάν έγινε στην περιοχή «Σοκάκι» στον Κίσσαβο.

Μέσω ασυρμάτου ενημέρωσε τους φίλους του πως έχει τις αισθήσεις του, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση από την ΕΜΑΚ ενώ ειδικό ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης τον μετέφερε μετά τις 5 το απόγευμα στην 110 Πτέρυγα Μάχης κι από εκεί διακομίσθηκε για το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο.

