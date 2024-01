Κοινωνία

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Ένταση και αποδοκιμασίες για τον 54χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση της μητέρας στη θέα του βασικού κατηγορούμενου και τα συνθήματα που ακούστηκαν έξω από το δικαστήριο.

-

Εν μέσω ισχυρών αποδοκιμασιών και συνθημάτων από συγκεντρωμένους αλληλέγγυους στο 12χρονο κορίτσι, μεταφέρθηκαν στην αίθουσα του ΜΟΔ ο 54χρονος και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για τη «φρίκη στον Κολωνό».

Κατά την είσοδο των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, αρκετοί συγκεντρωμένοι, οι οποίοι ανέμεναν στον διάδρομο πίσω από την γραμμή προστασίας που είχαν φτιάξει οι αστυνομικοί, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά συνθήματα αλλά και γιουχαρίσματα.

Ένταση, όμως, υπήρξε και εντός της δικαστικής αίθουσας, όταν η 37χρονη μητέρα της ανήλικης, που είχε μεταφερθεί πρώτη στο δικαστήριο, αντίκρισε τον 55χρονο πρωταγωνιστή της υπόθεσης. Η κατηγορούμενη ξέσπασε σε φωνές, ύβρεις και κατάρες, ενώ κινήθηκε απειλητικά και επιχείρησε να τον λιντσάρει.

Στο επεισόδιο παρενέβησαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι την απώθησαν και την οδήγησαν στα κρατητήρια.

Η αδερφή του θύματος της φρικώδους υπόθεσης, μετά από αρκετή ώρα διακοπής του δικαστηρίου εξαιτίας των συνθημάτων που φώναζαν συγκεντρωμένοι έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, βγήκε από το ΜΟΔ και ζήτησε από τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν από το δικαστήριο για να μπορέσει να ξεκινήσει η δίκη. Συγκεκριμένα, στάθηκε μπροστά από την ισχυρή αστυνομική δύναμη που χώριζε τους συγκεντρωμένους από την κλειστή πόρτα του δικαστηρίου και συναισθηματικά φορτισμένη ευχαρίστησε τους αλληλέγγυους για τη συμπαράστασή τους, ενώ τους παρακάλεσε να σταματήσουν να φωνάζουν συνθήματα και να απομακρυνθούν από τον χώρο, διαφορετικά, όπως ανέφερε, δεν θα εκκινήσει η δίκη.

«Ήρθαμε εδώ για να δικαιωθεί η μάνα και η αδερφή μου. Σας παρακαλώ πολύ, θα περάσει το 18μηνο και θα βγουν όλοι έξω από τη φυλακή, σας παρακαλώ πολύ για να ξεκινήσουμε και σας ευχαριστώ», τόνισε.

Αμέσως, πολλοί από τους παριστάμενους αποχώρησαν από τον χώρο, ενώ όσοι έμειναν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα.

Μετά από αυτό, αποφασίστηκε η δίκη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

H σημερινή δικάσιμος ολοκληρώθηκε και η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη.

Δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων, καταγγέλει πως, ο πελάτης του μεταφέρθηκε με ξεχωριστή μεταγωγή στο δικαστήριο και ξυλοκοπήθηκε μέσα στην κλούβα, με αποτελέσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαπέ: Εκεί θα “κλείσει” την καριέρα του

Αγρίνιο: Έδειρε τη μάνα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν