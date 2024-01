Κόσμος

Κολομβία: Εκατοντάδες δολοφονίες υπερασπιστών θεμελιωδών δικαιωμάτων το 2023

Υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του περιβάλλοντος, δημόσιοι λειτουργοί, μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, μεταξύ των θυμάτων.

Στην Κολομβία δολοφονήθηκαν συνολικά 181 αντιπρόσωποι κοινοτήτων και υπερασπιστές θεμελιωδών δικαιωμάτων το 2023, αριθμός απελπιστικά υψηλός, παρότι ελαφρά μειωμένος σε σύγκριση με το 2022 (215 φόνοι, –16%), ανακοίνωσε χθες Τρίτη το γραφείο του μεσολαβητή (σ.σ. ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητες παρόμοιες με αυτές του Συνηγόρου του Πολίτη).

Πρόκειται για «απαράδεκτη κατάσταση», κατήγγειλε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, ο Κάρλος Καμάργο, που δείχνει ότι η βία επιμένει σε τομείς της χώρας, παρά τη συμφωνία ειρήνης του 2016 που οδήγησε στη διάλυση της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC και παρά τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με άλλες ένοπλες οργανώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην πλειονότητά τους, οι δολοφονίες αυτές διαπράχθηκαν στους νομούς Κάουκα (νοτιοδυτικά, 36 θύματα), Αντιόκια (βορειοδυτικά, 21), Ναρίνιο (στα σύνορα με τον Ισημερινό, 17) και Βάγιε ντελ Κάουκα (νότια, 15 θύματα).

«Κάθε ζωή που χάνεται είναι τραγωδία για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα», τόνισε ο κ. Καμάργο σε βίντεο που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα θύματα ήταν αντιπρόσωποι κοινοτήτων, αυτοχθόνων, αγροτών, συνδικάτων, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του περιβάλλοντος, δημόσιοι λειτουργοί, μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, τον Αύγουστο του 2022, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος που ανήκει στην αριστερά στην ιστορία της Κολομβίας, προσπαθεί να μειώσει τη βία στη χώρα που σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο για κάπου έξι δεκαετίες, όμως τοπικές ΜΚΟ θεωρούν ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησής του για να τερματιστούν οι στοχευμένες δολοφονίες.

Η Κολομβία εξάλλου ήταν η χώρα όπου δολοφονήθηκαν οι περισσότεροι υπερασπιστές του περιβάλλοντος το 2022, με 60 θύματα, ανέφερε έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Global Witness που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο.

