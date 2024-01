Κόσμος

Κολομβία: δεκάδες νεκροί από κατολίσθηση (εικόνες)

Μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών από τη φονική κατολίσθηση στην Κολομβία.

Τουλάχιστον 33 ανθρώποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε κατολίσθηση που συνέβη στη βορειοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Οι περισσότεροι» από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε αυτή την καταστροφή που συνέβη σε μια κοινότητα αυτοχθόνων είναι παιδιά, ανέφερε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησς Φράνσια Μάρκες.

Ο δρόμος που συνδέει το Μεντεγίν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με το Κουίμπντο, έκλεισε προσωρινά αφού υπέστη ζημιές από πολλές κατολισθήσεις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες σξιωματούχος της κυβερνήσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 30 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δεσμεύτηκε να παρέχει «όλη τη διαθέσιμη βοήθεια για την επαρχ'οα Τσόκο για αυτή τη φρικτή τραγωδία».

Περίπου 50 στρατιώτες έφτασαν επίσης στο σημείο για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

