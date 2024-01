Αθλητικά

Πανσερραϊκός - Λαμία: Το πρώτο “τρίποντο” για τους Σερραίους

Πανηγυρισμοί στις Σέρρες για την πρώτη νίκη της ομάδας, που έγινε στη Λαμία.

Ο Πανσερραϊκός είχε φτάσει αρκετές φορές κοντά στη νίκη σε προηγούμενες αναμετρήσεις του στο εφετινό πρωτάθλημα, αλλά έχανε το «τρίποντο» στα τελευταία λεπτά.

Απόψε (13/1) όμως η ιστορία δεν επαναλήφθηκε στο «Αθανάσιος Διάκος» και τα «Λιοντάρια» έφυγαν με τους τρεις βαθμούς, επικρατώντας της Λαμίας με 2-0 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 14΄ με το πρώτο γκολ του Ουάρντα στη μακεδονική ομάδα, που προήλθε από μεγάλο λάθος του Κοσέλεφ, κλέψιμο του Τομάς και ιδανικό τελείωμα από τον Αιγύπτιο.

Αυτή ήταν και σημαντικότερη φάση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Πανσερραϊκό να στέκεται καλύτερα στο γήπεδο και τη Λαμία να μην μπορεί να απειλήσει. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι το ίδιο φλύαροι και στο δεύτερο μέρος, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία για να σφραγίσουν τη νίκη τους στο 85΄.

Στο σημείο εκείνο και ύστερα από γύρισμα στην περιοχή της Λαμίας ο Ουάρντα σούταρε από κοντά και η μπάλα κόντραρε στον Άλεξιτς πριν καταλήξει στα δίχτυα, με το γκολ να πιστώνεται στον δεύτερο.

Να σημειωθεί ότι η αποψινή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη των Σερραίων στο πρωτάθλημα, χάρη στην οποία έφτασαν στους 18 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου παρέμεινε στους 21, βλέποντας το σερί των τριών θετικών αποτελεσμάτων της να διακόπτεται.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανδρέας Γκάμαρης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόν, Στάνκο - Πηλέας, Οικονόμου

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Κορνέζος, Παπαδόπουλος, Αμαράλ (61΄ Καρλίτος), Νούνιες, Τζανδάρης (70΄ Στάνκο), Σλίβκα (46΄ Τόσιτς), Μάλτσι, Σίντκλεϊ, Ακούνια (70΄ Μουλά).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Δεληγιαννίδης, Γκοτζαμανίδης, Μπέργκστρομ, Πεταυράκης, Πηλέας (61΄ Οικονόμου), Μορέιρα (90΄ Διαμαντής), Στάικος, Μπετανκόρ (61΄ Άλεξιτς), Τομάς (78΄ Μούργος), Ουάρντα

