Life

“Top Gun”: Ο Τομ Κρουζ συμφώνησε για τρίτη ταινία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταινία “Top Gun: Maverick” ήταν μεγαλή εισπρακτική επιτυχία και είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές.

-

Ο Τομ Κρουζ φαίνεται έτοιμος να επαναλάβει τον ρόλο του ως Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ σε τρίτη ταινία Top Gun.

Ο πρωταγωνιστής ταινιών δράσης υποδύθηκε για πρώτη φορά τον χαρακτήρα στην ταινία «Top Gun» του 1986 και επέστρεψε το 2022 για το φιλμ «Top Gun: Maverick», η οποία ήταν τεράστια επιτυχία στο box office με εισπράξεις 1.496 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Puck, η Paramount ανέθεσε στον σεναριογράφο του «Top Gun: Maverick» Έχρεν Κρούγκερ να αρχίσει να εργάζεται για το τρίτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς.

Πηγές ανέφεραν στο THR ότι σχεδιάζεται να επιστρέψει ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Κοσίνσκι και ο Κρουζ ενδεχομένως να επανασυνδεθεί με τους συμπρωταγωνιστές του Γκλεν Πάουελ και Μάιλς Τέλερ.

Αν και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Paramount θα ήθελε να επαναλάβει την επιτυχία του «Top Gun: Maverick», τα νέα προκάλεσαν εντύπωση στο Χόλιγουντ καθώς ο Τομ Κρουζ υπέγραψε πρόσφατα νέα συμφωνία με το ανταγωνιστικό στούντιο Warner Bros, η οποία όμως δεν είναι αποκλειστική.

Εκτός από εμπορική επιτυχία, το φιλμ «Top Gun: Maverick» ήταν επίσης υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας στα περσινά Όσκαρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: 98χρονη δέχθηκε επίθεση από τον γιο της!

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τα “ύποπτα” SMS, οι εμπλεκόμενοι και η αγωνία της οικογένειας (βίντεο)

Έγκλημα - Βόλος: Ελεύθερος ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του