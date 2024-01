Αθλητικά

Άρης: Ο Κώστας Παπαϊωάννου έφυγε από την ζωή

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Κώστα Παπαϊωάνου.

Με μία θλιβερή είδηση ξεκίνησε η εβδομάδα για την οικογένεια του Άρη και του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή, τη Δυετέρα έπειτα από μάχη μηνών με προβλήματα υγείας ο Κώστας Παπαϊωάννου.

Γεννημένος στις 28 Ιουλίου του 1945, ο Παπαϊωάννου ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΔ, ωστόσο το μεγαλύτερο διάστημα και τις περισσότερες επιτυχίες τις γεύθηκε με τη φανέλα του Άρη, την οποία τίμησε από το 1967 ως το 1976.

Αγωνιζόμενος είτε ως αριστερός εξτρέμ είτε ως «δεκάρι», σημείωσε 79 γκολ σε 258 συμμετοχές με τους «κίτρινους». Στη συνέχεια, μετακόμισε στον Παναιτωλικό όπου και έκλεισε την καριέρα του.

Ο Κώστας Παπαϊωάννου ήταν βασικότατο στέλεχος της ομάδας του Άρη που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1970 (1-0 τον ΠΑΟΚ στο Καυταντζόγλειο). Επίσης, φόρεσε τρεις φορές τη φανέλα με το εθνόσημο (1969-1972) ενώ για πολλά χρόνια διετέλεσε και πρόεδρος των βετεράνων του Άρη.

«’’Έφυγε’’ ο μεγάλος Κώστας Παπαϊωάννου... Καλό ταξίδι...», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης στα Social Media, με τους Θεσσαλονικείς να βγάζουν και σχετική συλλυπητήρια ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία:

«Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής ιστορίας του Άρη δεν είναι πια κοντά μας. Η οικογένεια του Συλλόγου μας θρηνεί την απώλεια του μεγάλου Κώστα Παπαϊωάννου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την μεγάλη ομάδα των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Φόρεσε τη φανέλα του Άρη από το 1967 έως το 1976, μετρώντας συνολικά 258 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 79 γκολ.

Ο Κώστας Παπαϊωάννου, επίσης, διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Άρη. Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλειά του και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει...».

