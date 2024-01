Κοινωνία

Άνω Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (βίντεο)

Αναζητούνται οι δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο. Μεγάλες ζημιές υπέστη το πρατήριο καυσίμων.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Άνω Βούλα όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε βενζινάδικο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:30 στη Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 83, όταν ΙΧ αυτοκίνητο από άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας του.

Αφού διέγραψε μια "τρελή πορεία" το αυτοκίνητο βρέθηκε στο βενζινάδικο και συγκεκριμένα έπεσε πάνω στις αντλίες καυσίμων.

Από την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες στο μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητο, που φέρει ρουμανικές πινακίδες, έφυγαν από το σημείο και αναζητούνται.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

