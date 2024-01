Παράξενα

ΟΑΣΘ: Καναπές από σπίτι στην... στάση του λεωφορείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιο λόγο αποφάσισε ένας πολίτης να βάλει ένα καναπέ σε μια στάση λεωφορείου του ΟΑΣΘ.

-

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν όσοι περίμεναν το πρωί σε στάση του ΟΑΣΘ, στην Περαία Θεσσαλονίκης. Αντί για το κλασικό παγκάκι στο οποίο κάθονται οι πολίτες εν αναμονή του λεωφορείου, είδαν έναν… καναπέ.

Ήταν μάλλον ο πρωτότυπος τρόπος με τον οποίο αποφάσισε ένας πολίτης να… στολίσει τη στάση του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένας πολίτης τοποθέτησε τον καναπέ εκεί είτε γιατί ήθελε να… βοηθήσει, βλέποντας ότι απουσίαζε ένα παγκάκι για όσους περιμένουν τα αστικά λεωφορεία, είτε γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν.

Ο δήμος Θερμαϊκού τελικά το μάζεψε, όπως και όλα τα ογκώδη σε κεντρικές οδούς.

Πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομία: Υπαρχηγός ο Πασχάλης Συριτούδης

Εξαφάνιση – Μεσολόγγι: Ένταλμα σύλληψης για τον κρεοπώλη

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη