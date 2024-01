Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης είναι εξαιρετικά διευρυμένα. Ποιοι εξαιρούνται

Ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα από τα νοικοκυριά που επιλέγουν το κλιματιστικό, την αντλία θερμότητας ή θερμαντικό σώμα για να ζεστάνουν την κατοικία τους, εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 390.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ ενώ ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει κανονικά αύριο Παρασκευή.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και την περιοχή που βρίσκεται η κύρια κατοικία. Το επίδομα αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024 και θα δοθεί με τη μορφή της έκπτωσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (έναντι ή εκκαθαριστικός) από τους παρόχους.

Τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης για ρεύμα θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Κριτήρια. Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος είναι:

Οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους 16.000 ευρώ, τους έγγαμους 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Κύκλος εργασιών από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ (μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες)

Αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες

2. Κωδικοί για την αίτηση. Για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα Θέρμανση:

Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς.

Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων 5 ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.

3. Η αίτηση. Στην πλατφόρμα myΘέρμανση οι δικαιούχοι καλούνται να συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία:

Τον αριθμό παροχής ρεύματος

Τον οικισμό

Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας

Αν η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο)

4. Μετά την υποβολή της αίτησης η ΑΑΔΕ ελέγχει τα στοιχεία και τα αποστέλλει στον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος με τη σειρά του τα κοινοποιεί στους προμηθευτές προκειμένου να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης. Το επίδομα θέρμανσης θα εμφανιστεί ως έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι ή εκκαθαριστικό) που αφορούν στην περίοδο ενίσχυσης (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2024). Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

5. Λογαριασμοί. Ο δικαιούχος – καταναλωτής ρεύματος θα πρέπει να καταχωρεί στην πλατφόρμα τα απαιτούμενα στοιχεία των λογαριασμών ρεύματος (αριθμός του λογαριασμού ρεύματος, το συνολικό ποσό/αξία του λογαριασμού, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του προμηθευτή, το ΑΦΜ του δικαιούχου στο οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός, ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στο λογαριασμό και πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση και η περίοδος κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός ρεύματος). Οι λογαριασμοί δηλώνονται σταδιακά καθώς εκδίδονται και ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει, έως και 15 Σεπτεμβρίου 2024, τα στοιχεία για το σύνολο των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί για την παροχή του και αφορούν σε κατανάλωση του πρώτο τριμήνου .

6. Η ενίσχυση. Το μηνιαίο επίδομα υπολογίζεται με βάση τα 60 ευρώ επί το συντελεστή βαθμοημέρας κάθε οικισμού. Σε οικισμούς με δριμύ ψύχος (συντελεστής βαθμοημερών υψηλότερος της μονάδας), το ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

7. Εξαιρέσεις. Από την έκτακτη ενίσχυση εξαιρούνται όσοι/όσες λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες μορφές θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023/2024. Επιπρόσθετα, εξαιρούνται όσοι/όσες ανήκουν στα Κοινωνικά Τιμολόγια, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδότηση μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

