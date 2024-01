Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία - "Άγιος Παύλος": Ασθενής ήταν πεσμένος και ματωμένος στο πάτωμα (εικόνες)

Η καταγγελία μίας γυναίκας για τη μεταχείριση του παππού της στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» και η αντίδραση του νοσοκομείου.

-

Πεσμένος στο έδαφος και μέσα στα αίματα καταγγέλλει μία γυναίκα πως βρήκε τον παππού της, κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, κατά το επισκεπτήριό της στον 81χρονο, στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου, τον βρήκε στο πάτωμα και μέσα στα αίματα, για ώρα. Καταγγέλλει παράλληλα ότι, ο ηλικιωμένος παππούς της έμεινε αβοήθητος από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο, από πλευράς του, δίνει μία άλλη διάσταση στα γεγονότα, υποστηρίζοντας πως, ο ηλικιωμένος είχε σηκωθεί μόνος του από το κρεβάτι του και είχε πάει σε απόσταση 3 μέτρων από το κρεβάτι του, βγάζοντας παράλληλα τον φλεβοκαθετήρα, κάτι που προκάλεσε και την αιμορραγία.

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος»

«Ο ασθενής Γ.Φ. 81 ετών προσεκομίσθη στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ το μεσημέρι της 15ης Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, λόγω αναφερόμενου εμπυρέτου από 3ημέρου. Εισήχθη για νοσηλεία με διάγνωση Γρίπη τύπου Α, διηθήσεις πνευμόνων και μέτριο επηρεασμό νεφρικής λειτουργίας στο πλαίσιο αφυδάτωσης.

Δεν ήταν διεγερτικός , δεν απασχόλησε καθόλου , και ήταν συνεργάσιμος στο πλαίσιο της ιατρικής εξέτασης. Τέθηκε κιγκλίδωμα προστασίας στην κλίνη του και έλαβε μικρές ροές οξυγόνου με απλή μάσκα στα 2-3 λίτρα/λεπτό.

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 18:30, ώρα επισκεπτηρίου και μετά την παροχή νοσηλείας, χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα κλήσης αδερφής, ο ασθενής βρέθηκε σε καθιστή θέση στο πάτωμα, περίπου 3 μέτρα από την κλίνη του, είχε τις αισθήσεις του και ερωτηθείς εξήγησε ότι είχε σηκωθεί και βάδισε ως το σημείο που βρέθηκε. Είχε αφαιρεθεί ο φλεβοκαθετήρας και ως εκ τούτου υπήρχε μικρή ποσότητα αίματος στο πάτωμα και στο δεξί του πόδι στο σημείο που είχε αφαιρεθεί ο φλεβοκαθετήρας.

Ειδοποιήθηκαν οι εφημερεύοντες ιατροί, εξετάσθηκε ο ασθενής και δεν βρέθηκαν θλαστικά τραύματα ή κακώσεις. Ο ασθενής τοποθετήθηκε στην κλίνη του, τέθηκαν εκ νέου κιγκλιδώματα, φλεβοκαθετήρας και ουροκαθετήρας.

Η Διοίκηση γνωρίζει ότι το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή βέλτιστης περίθαλψης στους ασθενείς, παρόλα αυτά έχει ήδη αποφασίσει την περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος για τυχόν παραλείψεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

