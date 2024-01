Υγεία - Περιβάλλον

“Παπανικολάου” - Αναισθησιολόγος στον ΑΝΤ1: Έπαθα εγκεφαλικό μετά την εφημερία, λόγω των συνθηκών εργασίας (βίντεο)

Η αναισθησιολόγος που κατέρρευσε μετά την εφημερία της μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κόπωση του ιατρικού προσωπικού και την "καθημερινότητα" της εργασίας στο ΕΣΥ.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η αναισθησιολόγος που κατέρρευσε μετά την εφημερία της στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Περιγράφοντας το σκηνικό είπε πως, στο τέλος της εφημερίας μούδιασε το πρόσωπό της και την ξάπλωσαν σε κρεβάτι οι συνάδελφοί της.

«Καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει και ήρθε η νευρολόγος και διαπιστώσαμε ότι ήταν εγκεφαλικό. Κάναμε θρομβόλυση, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις», είπε η 44χρονη.

«Κάνουμε 10-12 εφημερίες ο καθένας, δύσκολες. Είμαστε μέσα κι έξω από τα χειρουργεία συνέχεια.

Τον Οκτώβριο φωνάζαμε ότι δεν μπορούμε άλλο .Τον Οκτώβριο μία συνάδελφος κινδύνεψε να χάσει το μάτι της, ενώ μία άλλη τον Δεκέμβριο έπεσε μετά την εφημερία και χτύπησε το χέρι της κι είναι ακόμα σε αναρρωτική», είπε η γυναίκα αποδίδοντας όσα συμβαίνουν στην υπερκόπωση.

Και κατέληξε: «Ένας -ένας καταρρέουμε, κάποια στιγμή θα γίνει λάθος και σε ασθενή».

Σχολιάζοντας όσα είπε η ιατρός, αφού της ευχήθηκε περαστικά, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ως «μεγάλο πρόβλημα την έλλειψη αναισθησιολόγων στην Θεσσαλονίκη. Το ΕΣΥ ζητά αναισθησιολόγους και δεν μπορεί να βρει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάνει ειδική αναφορά ό,τι υπάρχει σε όλον τον δυτικό κόσμο πρόβλημα με αναισθησιολόγους. Αναισθησιολόγοι από τον ιδιωτικό τομέα πηγαίνουν στην Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα χειρουργεία σε νοσοκομεία της πόλης, με καθόλου ευκαταφρόνητες αμοιβές και πάλι με δυσκολία πείστηκαν ορισμένες κλινικές και ιατροί να πάνε στην Θεσσαλονίκη».

«Δεχόμουν πολλά τηλεφωνήματα να παρέμβω στην λίστα για τις ειδικότητες. Σήμερα τα περισσότερα νοσοκομεία δεν έχουν ούτε έναν ειδικευόμενο. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε όλες τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις για το ΕΣΥ. Εδώ δεν έχουμε ένα κράτος που δεν προκηρύσσει θέσεις, αλλά δεν βρίσκει γιατρούς. Έχουμε αυξήσει τις αμοιβές για την εφημερία κατά 20%. Θα γίνουν 6.500 προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ το 2024», είπε ο κ. Γεωργιάδης.









