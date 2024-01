Κοινωνία

Γαύδος: Εκατοντάδες παράτυποι μετανάστες σε αλιευτικό σκάφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και γιατί συνελήφθησαν δύο από τους μετανάστες.

-

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον 107 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά τα ξημερώματα νοτιοδυτικά της Γαύδου στην Κρήτη. Συγκεκριμένα φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά εντόπισε και περισυνέλεξε 34 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Με συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων και Έρευνας του λιμενικού σώματος οι μετανάστες μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Σε άλλο περιστατικό εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ 73 μετανάστες που επέβαιναν επίσης σε αλιευτικό σκάφος, 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί σύμφωνα με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγ. Γαλήνη.

Σημειώνεται ότι τις απογευματινές ώρες προχθές Παρασκευή εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γαύδου άλλη λέμβος σε δυσχερή θέση στην οποία επέβαιναν 42 μετανάστες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.

Φορτηγό πλοίο περισυνέλεξε 37 άντρες και τα πέντε παιδιά που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Κατά δηλώσεις των επιβαινόντων, είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης από ακτές του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 1.000 μέχρι 3.200 δολάρια, για τη μεταφορά τους στην Γαύδο.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί προανάκριση, ανακοίνωσε πως συνελήφθησαν ένας δύο από τους μετανάστες, 31 και 26 ετών, οι οποίοι κατά την ίδια πηγή φέρονται να είναι οι διακινητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Κακοκαιρία - Βόρεια Ελλάδα: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΛΑΣ

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες