Greek Mafia: Απολογίες για τα “συμβόλαια θανάτου”

Βαρύ κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες, οι οποίοι καλούνται να δώσουν απαντήσεις για τουλάχιστον δύο εκτελέσεις ανθρώπων του "υποκόσμου".

Στην Ευεπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για τα συμβόλαια θανάτου, σε βάρος μελών της ελληνικής μαφίας.

Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης της ΟΠΚΕ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν από νωρίς το πρωί ενώπιον της 24ης τακτικής ανακρίτριας για να απολογηθούν για το βαρύτατο ομολογουμένως κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε τρεις δολοφονίες μελών της Greek Mafia και σε τρεις απόπειρες ανθρωποκτονία.

Αντιμετωπίζουν εννέα κακουργήματα και επτά πλημμελήματα, αλλά αρνούνται τις κατηγορίες. Οι αστυνομικές αρχές, όμως, μιλούν για μία καλά δεμένη δικογραφία.

Ειδικότερα, σε βάρος του 39χρονου και του 21χρονου, ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αποδόθηκαν 9 κακουργηματικές κατηγορίες και 7 πλημμεληματικές κατηγορίες. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ληστεία, διακεκριμένη οπλοφορία, εμπρησμό, κατασκευή μαι κατοχή εκρηκτικών.

Οι δολοφονικές επιθέσεις στις οποίες σύμφωνα με την αστυνομία συμμετείχαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αφορά τις δολοφονίες των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπάτη και Διονύση Μουζακίτη καθώς και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας των Μαυρόπουλου (στην Κατερίνη) και δύο συγγενικών προσώπων του Γιάννη Σκαφτούρου.





