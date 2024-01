Πολιτική

Επιστολική ψήφος - Ανδρουλάκης: Αποσύρετε την τροπολογία, δεν θα ψηφίσουμε

Οι δύο προϋποθέσεις που έθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να ψηφίσει το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμεία κριτική στη κυβέρνηση, στην ομιλία του στην Ολομέλεια, έθεσε δύο προϋποθέσεις για να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο. Να αποσύρει η κυβέρνηση την αιφνιδιαστική τροπολογία επέκτασης της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές και να αποδεχτεί την τροπολογία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ότι η επιστολική ψήφος θα αφορά μόνο όσους έχουν αντικειμενικά κωλύματα. «Αποδείξαμε στην πράξη ότι προσφέρουμε συναίνεση. Ήμασταν θετικοί επί της αρχής. Σας δώσαμε χέρι συναίνεσης και εσείς χθες μας απαντήσατε με περιφρόνηση. Αλλά ο ελληνικός λαός τη βλέπει αυτή την περιφρόνηση, και θα έρθει ο καιρός που θα πληρώσετε και την περιφρόνηση και την αλαζονεία» τόνισε ο Ν.Ανδρουλάκης και προσέθεσε:

«Εν κατακλείδι, σήμερα σας δίνουμε ακόμη μια, τελευταία ευκαιρία για να υπάρξει συναίνεση. Σας καλούμε να αποσύρετε την τροπολογία που φέρατε από το παράθυρο. Άλλωστε δεν έχει κανένα νόημα πια αυτή η τροπολογία γιατί δεν υπάρχουν 200 ψήφοι σε αυτή την αίθουσα. Εδώ, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και θετικοί επί της αρχής, σε νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου σε όσους έχουν εκλογικό δικαίωμα και είναι κάτοικοι εξωτερικού αλλά και σε όσους ψηφίζουν εντός της επικράτειας και έχουν τα συγκεκριμένα κωλύματα που ανέφερα. Σε έναν τέτοιο νόμο το ΠΑΣΟΚ είναι θετικό. Σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, είμαστε απολύτως αρνητικοί διότι εργαλειοποιείτε μια σοβαρή μεταρρύθμιση που πρέπει να είναι στις ευρωπαϊκές εκλογές ένα πρώτο βήμα που θα το αξιολογήσουμε και το φέρνετε στους εκλογικούς σας σκοπούς, κόβοντας και ράβοντας, όπως αποδείχθηκε με την απαράδεκτη πρακτική σας χθες το βράδυ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενος στην υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, και τον αναπληρωτή υπουργό, Θόδωρο Λιβάνιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως κατάφερε να τινάξει στον αέρα την συναίνεση που επέδειξε η αντιπολίτευση. «Η αλαζονεία σας είναι κακός σύμβουλος. Πρόκειται για μεθόδευση του πώς αντιλαμβάνεται η ΝΔ τη συναίνεση. Μετέφρασε τη συναίνεση ως λευκή επιταγή, βλέποντας μας ως κομπάρσους», υπογράμμισε.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμφώνησε επί της αρχής δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για διάλογο και συνεννόηση, καθώς η επιστολική ψήφος στο εσωτερικό της χώρας είναι προς διευκόλυνση όσων αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα να προσέλθουν στις κάλπες. «Αποσύρετε την τροπολογία κι είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε αφού θα έχουμε αξιολογήσει την εφαρμογή της στις ευρωεκλογές», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «η επέκταση της δυνατότητας επιστολικής ψηφοφορίας και στο εσωτερικό της χώρας, ακόμα και για ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως κώλυμα και μπορεί να μένουν ακόμη και δίπλα από το εκλογικό τους τμήμα, μας βρίσκει αντίθετους. Για εμάς η επιστολική ψήφος για τους κατοίκους εσωτερικού είναι χρήσιμη μόνο όταν υφίσταται σοβαρό και αντικειμενικό εμπόδιο στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Όπως θέματα υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σπουδών, εργασίας, απόστασης. Για τον λόγο αυτό καταθέσαμε και σχετική τροπολογία».

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη ρύθμιση την οφείλουμε στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους νέους, που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης, να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους, χωρίς να εξαρτάται το εκλογικό τους δικαίωμα από τις ευελιξίες που τους δίνει η εργασία τους ή την οικονομική τους δυνατότητα να αγοράσουν ένα αεροπορικό εισιτήριο και να έρθουν στη χώρα. Σε αυτό συνηγορεί και η εμπειρία από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου».

Επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ άφησε αιχμές κατά του προέδρου της Βουλής που δέχθηκε την επίμαχη τροπολογία, ισχυριζόμενος ότι είναι εκπρόθεσμη ενώ ανέφερε ότι η αρμόδια Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού της Βουλής παραμένει χωρίς προεδρείο από τον Σεπτέμβριο και δεν συζήτησε καν το νομοσχέδιο και την τροπολογία της κυβέρνησης.

