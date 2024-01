Life

Ο Άντονι Χόπκινς ετοιμάζει την αυτοβιογραφία του

Την ίδια στιγμή, η επί 20 χρόνια σύζυγος του, Στέλα Αρογιάβε ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Ουαλό ηθοποιό.

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς ανακοίνωσε ότι γράφει την αυτοβιογραφία του και πρόσθεσε ότι η σύζυγός του τιμά τη ζωή του με ένα ντοκιμαντέρ.

Ο Ουαλός ηθοποιός και σκηνοθέτης γνωστός, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο του Χάνιμπαλ Λέκτερ στην ταινία του 1991 «Η Σιωπή των Αμνών» (The Silence Of The Lambs) περιέγραψε τη συγγραφή της ιστορίας της ζωής του ως «μια παράξενη διαδικασία».

Σε συνέντευξή του στο People ο Άντονι Χόπκινς είπε: «Γράφω μια βιογραφία». «Συνειδητοποίησα πόσο είμαι ευλογημένος με ένα πράγμα» πρόσθεσε. «Ίσως είναι ο εγκέφαλος του ηθοποιού. Έχω αρκετά καλή μνήμη» εξήγησε.

Η επί 20 χρόνια σύζυγός του, Στέλα Αρογιάβε ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τον ηθοποιό, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ το 1992 για τον ρόλο του κατά συρροή δολοφόνου Χάνιμπαλ Λέκτερ και το 2021 για την ερμηνεία του στο δράμα «The Father», για έναν άνδρα που είναι αντιμέτωπος με άνοια.

Ο Άντονι Χόπκινς είπε ότι η σύζυγός του έχει «ελευθερία για να καλύψει τα πάντα». «Είναι πολύ μεγάλη ταινία. Δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

