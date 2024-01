Υγεία - Περιβάλλον

“The 2Night Show” - Μαρινάκης: Στον γιατρό έκανα μόνο μια ερώτηση, “θα πεθάνω;” (βίντεο)

Πώς περιγράφει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Παύλος Μαρινάκης, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Τι λέει για την οικογένεια του και για την πολιτική.

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» τα μεσάνυχτα της Τρίτης βρέθηκε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μία εφ'όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε για την ενασχόλησή του με την πολιτική, ενώ εξομολογήθηκε και την προσωπική περιπέτεια που είχε με την υγεία του.

«Η νόσος του Crohn είναι μία φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, σοβαρή νόσος, αυτοάνοση. Όπου μπορώ να πω δυο πράγματα για αυτό, για μένα είναι σημαντικό. Είναι από αυτά που σου αλλάζουν τη ζωή. Δημιουργείται κατά 99 τοις εκατό από το άγχος, υπάρχει χρόνια μέσα σου», ανέφερε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η ιστορία ξεκινάει πολλά χρόνια πριν, η διάγνωση έγινε όταν ήμουν Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, περίπου 2 χρόνια πριν. Κολλάει η γυναίκα μου κορονοϊό και ενώ εγώ βγαίνω αρνητικός στα τεστ, είχα έναν πυρετό κάθε απόγευμα», αφηγείται στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Έχουμε ξεκινήσει τις περιοδείες, γυρίζω σπίτι το βράδυ 37,5 πυρετός, το βράδυ έπεφτε. Προφανώς έπρεπε να ξεκινήσω άλλες εξετάσεις, αίματος, αξονικές, μαγνητικές, με τον φόβο να είναι κάτι άλλο, κάποια κακοήθεια», συνεχίζει στην περιγραφή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Έκανα την ενδοσκόπηση, βγαίνουν τα αποτελέσματα, πηγαίνω στο γραφείο του γιατρού και μου ανακοινώνει ότι έχω Νόσο του Crohn. Του λέω: τέλεια. Σχεδόν χάρηκα

Ο γιατρός τα έχασε. Μου λέει: είναι κάτι σοβαρό, το έχεις πάρει πολύ χαλαρά, μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Του έκανα μία ερώτηση: θα πεθάνω; Μου λέει: όχι αλλά θα πρέπει να προσαρμόσεις τη ζωή σου», περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Κατά καιρούς υποτιμούσα συμπτώματα και φοβόμουν να κάνω εξετάσεις. Αν είχα κάνει εξετάσεις 2, 3 ή 5 χρόνια νωρίτερα, ίσως τώρα χρειαζόταν πιο ήπια θεραπεία. Το σημαντικό είναι ότι πάει καλά η θεραπεία, χρωστάω πολλά στους γιατρούς και στη γυναίκα μου για τη στήριξη», εξομολογείται κλείνοντας ο Παύλος Μαρινάκης.

Σχετικά με το που γνώρισε τη σύζυγό του, Κατερίνα Μαιχαιριώτη, ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε: «Ήμασταν και οι δυο στη Νομική, ήμουν στο 3ο έτος, εκείνη στο 2ο, γνωριστήκαμε στα μπουζούκια της Κομοτηνής. Την είδα σε ένα μαγαζί που κάπνιζαν όλοι, ήταν η μόνη που δεν κάπνιζε και της ζήτησα αναπτήρα...».

Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο πολιτική ανέφερε ότι θα έβγαζε τρελό κάποιον, που θα του έλεγε ότι θα ασχοληθεί με τα κοινά καθώς δεν ήταν ποτέ επιδίωξή του. Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο ήμουν ακόμα ενεργός στο μπάσκετ στήριζα τη ΔΑΠ αλλά δεν ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική.





