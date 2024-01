Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Η Μακάμπι σταμάτησε το νικηφόρο σερί

Καθυστερημένη αντίδραση έδειξαν οι "πράσινοι", που γνώρισαν την ήττα από τους Ισραηλινούς.

To step up των Κώστα Αντετοκούνμπο και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο δεύτερο ημίχρονο έδωσαν ώθηση, αλλά όχι την απαιτούμενη για να καλυφθεί το κενό του Κέντρικ Ναν (αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αγκώνα και δεν επέστρεψε) και ο Παναθηναϊκός είδε το νικηφόρο σερί του (4-0) να ολοκληρώνεται στο «ουδέτερο» Βελιγράδι.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 90-75 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 14-9 και να αποκτούν «συγκάτοικο» στην τέταρτη θέση τη Φενερμπαχτσέ. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί ανέβηκαν στο 13-10 και συνεχίζουν το «κυνήγι» της εξάδας.

Παράλληλα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας έγραψε το 2/2 εφέτος απέναντι στον Παναθηναϊκό και θα υπερτερεί του «τριφυλλιού» σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Με τον Κέντρικ Ναν να χάνει όλο το δεύτερο ημίχρονο, λόγω ενοχλήσεων στον αγκώνα, ο Παναθηναϊκός είδε τον Κώστα Αντετοκούνμπο να βγάζει ενέργεια σε άμυνα και επίθεση στην τρίτη περίοδο και να μαζεύει τη διαφορά, τη στιγμή που ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με career high σε πόντους (17π.) πάλευε για την υπέρβαση. Ωστόσο, η «πράσινη» άμυνα δεν ακολούθησε και ο Παναθηναϊκός «έπεσε» με το βαρύ 90-75.

Όσο έμεινε στο παρκέ ο Ναν, πριν προσθέσει το όνομά του δίπλα στους απόντες Κώστα Σλούκα, Λούκα Βιλντόσα, Λευτέρη Μαντζούκα και Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι, μέτρησε 13 πόντους, όσους είχαν απόψε και οι Τζέριαν Γκραντ και Ντίνος Μήτογλου.

Από την Μακάμπι έλαμψε ο Ουέιντ Μπάλντγουϊν με 22 πόντους και 8 ασίστ, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Λορέντζο Μπράουν, Τζος Νέμπο και Μπόνζι Κόλσον.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-36, 62-59, 90-75

Τα επιθετικά ριμπάουντ του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο (6 έναντι 0 της Μακάμπι), έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στους «πράσινους» στην επίθεση και με τους Ναν, Μήτογλου να τις αξιοποιούν, το «τριφύλλι» ισοφάρισε γρήγορα σε 12-12 (5΄) και κατάφερε να μπει στη δεύτερη περίοδο στο +3 (18-21).

Με τον πρώην ΝΒΑερ των «πράσινων» να παραμένει «ζεστός» η ελληνική ομάδα όχι μόνο δεν... αγχώθηκε, αλλά κατάφερε στο 15΄ να ξεφύγει για πρώτη φορά με +6 (29-35). Η δημιουργία, όμως, όπως και η διάρκεια έλειψε από το «τριφύλλι» μέχρι το ημίχρονο, τα λάθη πήραν τη θέση τους σε άμυνα και επίθεση και η Μακάμπι απάντησε με επιμέρους σκορ 14-1 παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (43-36).

Οι Ισραηλινοί ανέβασαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (46-36) στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, την εκτόξευσαν στο 13΄ στο 24΄ (55-42), αλλά με τον Αντετοκούνμπο να διακρίνεται σε άμυνα και επίθεση, ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 0-10, μειώνοντας στο 28΄ σε 55-52.

Και πάλι όμως η Μακάμπι είχε τις λύσεις για να παραραμείνει σε απόσταση (62-59 στο 30΄) και να μην επηρεαστεί από τις τρίποντες «βόμβες» του Καλαϊτζάκη, ο οποίος με buzzer beater τρίποντο διαμόρφωσε το σκορ δεκαλέπτου.

Με τρίποντο του Γκριγκόνις ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -2 στο 32΄ (64-62), αλλά μέχρι εκεί... Ο Μπάλντγουιν αποτέλεσε την πλέον αξιόπιστη λύση στην επίθεση των γηπεδούχων, διαμορφώνοντας στο 35΄ το 73-66, πριν δώσει τη σκυτάλη σε Μπράουν και Γουέμπ, οι οποίοι διατήρησαν τη Μακάμπι σε απόσταση ασφαλείας (77-69 στο 37΄). Ο Καλαϊτζάκης ευστόχησε σε νέο τρίποντο για το 77-72 (38΄), αλλά με την «πράσινη» άμυνα να καταρρέει οι Ισραηλινοί δεν κοίταξαν πίσω...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόσερ, Νίκολοτς, Πέτεκ

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Γουέμπ 4, Μπράουν 14 (1), Μπάλντουιν 22 (2), Μένκο, Σόρκιν, ΝτιΜπαρτολομέο 3, Ριβέρο 4, Νίμπο 14, Μπλατ 6 (2), Κόλσον 14 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 17 (3), Παπαπέτρου 2, Γκραντ 13 (2), Ναν 13 (1), Λεσόρ 4, Αντετοκούνμπο 8, Γκριγκόνις 5 (1), Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 13 (2).

