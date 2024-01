Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: εάν τελικώς δεν αθωωθεί θα παραιτηθώ (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Αλέξης Κούγιας για την εισαγγελική πρόταση που αφορά στην Ρούλα Πισπιρίγκου.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Αλέξης Κούγιας.

Ο δικηγόρος, μίλησε για την πολύκροτη υπόθεση της εντολέως του που κατηγορείται για τον θάνατο των παιδιών της και την Πέμπτη, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν "καταπέλτης" εναντίον της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Κούγιας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για μία "ταπεινού περιεχομένου η πρόταση της εισαγγελέως για τη Ρούλα Πισπιρίγκου” και τόνισε ότι “ξεπέρασε πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές.

"Δεν περίμενα κάτι καλύτερο, περισσότερο ενδιαφερόταν η Εισαγγελέας να τελειώσει η δίκη για να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη", είπε ο Αλέξης Κούγιας και δήλωσε πως "είναι για γέλια. 53 χρόνια στα δικαστήρια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο".

"Κατηγορείται η κατηγορουμένη χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική εξήγηση ότι σκότωνε τα παιδιά της για να κρατήσει τον άνδρα της. Έχετε ακούσει ποτέ να σκοτώνει τα παιδιά της το μόνο που τη συνδέει με τον άνδρα της, να σκοτώνει τα παιδιά της;" διερωτήθηκε ο Αλέξης Κούγιας.

Σχετιθκά με τις σχέσεις του ζευγαριού, είπε: "Όταν έχασε τη ζωή της η Μαλένα και η Ίριδα, το ζευγάρι ήταν ενωμένο, ήταν ταυτισμένο. Έκαναν μήνυση στους γιατρούς. Είναι κωμικού περιεχομένου η προσέγγιση”, είπε και κατηγόρησε την Εισαγγελέα ότι αγνόησε επιστήμονες μάρτυρες υπεράσπισης".

Στη συνέχεια ο Αλέξης Κούγιας είπε: "Οι εισαγγελικές προτάσεις γίνονται σε πολύ μικρά ποσοστά αποδεκτά γιατί γίνονται με πολύ μεγάλη προχειρότητα. Η κυρία εισαγγελέας, αγόρευε 9 ώρες. Είμαι βέβαιη ότι στο δικαστήριο κανείς δεν θα θυμάται τίποτα ούτε οι ένορκοι. Την πρότασή της δεν την κατέθεσε εγγράφως. Ήταν για τα κανάλια".

Όσον αφορά με το εάν πιστεύει ότι θα αθωωθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου τόνισε ότι είναι απόλυτος ότι η κατηγορουμένη είναι αθώα. “Εάν λοιπόν τελικώς δεν αθωωθεί η Πισπιρίγκου, θα πω ότι η δικαιοσύνη πλέον στην Ελλάδα αποδίδεται μέσα από τα κανάλια και δεν θα έχω λόγο παρουσίας μου στα δικαστήρια. Εάν τελικώς η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν αθωωθεί θα παραιτηθώ από το λειτούργημά μου. Εγώ έχω δοκιμαστεί ως δικηγόρος. Η κυρία εισαγγελέας δεν έχει δοκιμαστεί" είπε κλείνοντας ο ποινικολόγος.

